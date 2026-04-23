Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar

Atama kararının ardından iki kulüp de sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, TFF ile ilişkilerini askıya aldı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 31. hafta Fenerbahçe derbisinin hakeminin Yasin Kol olarak açıklanmasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerinin askıya alındığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır.” ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe’den derbi öncesi göndermeli mesaj
Fenerbahçe, TFF’nin hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine hakem Yasin Kol’u atamasının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
“Sakın ha sarıyı çıkarma,
Sakın ha kırmızıyı gösterme,
Sakın ha VAR’a gitme,
Sakın ha penaltı verme,
Sakın ha bazı konuları açma,
‘Sakın ha’
Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı,
Şimdi ‘ilişkiler askıya,’
Sıra bu maçta mı?”