Kartal'dan 4 gollü galibiyet: Beşiktaş 4-2 Antalyaspor

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti.

Beşiktaş Park’ta oynanan maçta siyah-beyazlılar, 5. dakikada Orkun Kökçü ve 9. dakikada Jota Silva’nın golleriyle 2-0 öne geçti. Antalyaspor, 21. dakikada Van de Streek’in golüyle farkı bire indirse de Beşiktaş, 33. dakikada Hyeon-gyu Oh’un attığı golle soyunma odasına 3-1’lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor, 47. dakikada Ballot’un ceza sahası dışından kaydettiği golle farkı bire indirdi. 59. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Hyeon-gyu Oh, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydederek maçın skorunu ilan etti. Siyah-beyazlılar, sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 55 yaptı. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Konyaspor'u konuk edecek.

Kaptan Orkun hem attı hem attırdı

Beşiktaş’ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın 5. dakikasında Cengiz Ünder’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Orkun, topu ağlara gönderdi. Milli futbolcu, 4 dakika sonra da Jota Silva’nın attığı golün pasını verdi.

Orkun Kökçü bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Hyeon-gyu Oh durmuyor

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, Antalyaspor karşısında attığı gollerle yıldızlaştı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Beşiktaş'ın üçüncü golünü atan Güney Koreli oyuncu, 59. dakikada kaleciden seken topu takip ederek takımını 4-2 öne geçiren golü kaydetti.

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'a geldikten sonra 6'sı lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 7. golünü atmayı başardı.

 

#Antalyaspor
#beşiktaş
#trendyol süper lig
Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı: Göztepe 1- Galatasaray 3
Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı: Göztepe 1- Galatasaray 3
#Spor / 08 Nisan 2026
Fenerbahçe, derbide Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe, derbide Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti
#Spor / 05 Nisan 2026
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu 80 yaşında vefat etti
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu 80 yaşında vefat etti
FIFA, İslamofobik tezahüratlara soruşturma başlattı
FIFA, İslamofobik tezahüratlara soruşturma başlattı
Zirve yarışı kızışıyor: Trabzonspor 2-1 Galatasaray
Zirve yarışı kızışıyor: Trabzonspor 2-1 Galatasaray
Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Bak, 8. Dünya Etnospor Forumunda temaslarda bulundu
Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Bak, 8. Dünya Etnospor Forumunda temaslarda bulundu
“FIFA Arena” projesinin Türkiye etabı Riva’da hayata geçirildi
“FIFA Arena” projesinin Türkiye etabı Riva’da hayata geçirildi
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
İş Dünyası
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te yeni dönem
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te yeni dönem
Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen tahliye edildi
Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen tahliye edildi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 48 takım belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 48 takım belli oldu
