Bakan Çiftçi’den bayram trafiği mesajı: “Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor”

Bayram yolculuklarının yalnızca bir seyahat olmadığını vurgulayan Çiftçi, “Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram trafiğine yönelik alınan önlemlere ilişkin sosyal medya hesabından video mesaj yayınladı. Bakan Çiftçi, mesajında milyonlarca vatandaşın memleketlerine ve sevdiklerine kavuşmak için yollarda olduğunu belirterek, bayramların toplum açısından önemli bir buluşma zamanı olduğuna dikkati çekti.

Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün milyonlarca vatandaşımız yollarda. Kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor. Bayram, bu ülkenin en büyük buluşma zamanıdır. Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız.”

