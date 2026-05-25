İran bağlantılı hacker grubu, “Sumud Filosu” saldırısına karışan 69 İsrail askerinin bilgilerini yayımladı

İran bağlantılı olduğu öne sürülen “Hanzala" adlı hacker grubu, İsrail ordusuna mensup 69 askerin kişisel bilgilerini yayımladığını duyurdu.

Grup, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu askerlerin “Şayetet 13 Deniz Komando Birliği” mensubu olduğunu açıkladı.

“Sumud Filosu” vurgusu ve suçlama

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldıran İsrail güçleri “denizde bozgunculuk çıkaranlar” şeklinde nitelendirildi.

Hacker grup, yayımlanan bilgilerin bu saldırıya katılan askerlere ait olduğunu açıkladı.

Ödül ve tehdit söylemleri

“Hanzala” ayrıca paylaşılan her bir asker için 100 bin dolar ödül koyduğunu öne sürdü. Grup, İsrail hükümetine ve özellikle aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e yönelik açıklamalarında, kabine üyelerinin “sanal ve fiziki takip altında” olduğunu iddia etti.

İsrail’den açıklama yok

Paylaşılan bilgilerin doğruluğuna ilişkin İsrail makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önceki siber faaliyet

İran bağlantılı hacker grubu daha önce de eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Başdanışmanı Tzachi Braverman'ın telefonlarını hacklediğini duyurmuştu.