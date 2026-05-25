25 Mayıs 2026 Pazartesi
İran bağlantılı hacker grubu, “Sumud Filosu” saldırısına karışan 69 İsrail askerinin bilgilerini yayımladı

“Hanzala” adlı hacker grubu, Küresel Sumud Filosu’na saldırıda bulunan 69 İsrail askeriyle ilgili kişisel verileri paylaştı. İsrail makamlarından resmi doğrulama gelmedi.

İran bağlantılı olduğu öne sürülen “Hanzala" adlı hacker grubu, İsrail ordusuna mensup 69 askerin kişisel bilgilerini yayımladığını duyurdu.

Grup, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu askerlerin “Şayetet 13 Deniz Komando Birliği” mensubu olduğunu açıkladı.

“Sumud Filosu” vurgusu ve suçlama

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldıran İsrail güçleri “denizde bozgunculuk çıkaranlar” şeklinde nitelendirildi.
Hacker grup, yayımlanan bilgilerin bu saldırıya katılan askerlere ait olduğunu açıkladı.

Ödül ve tehdit söylemleri

“Hanzala” ayrıca paylaşılan her bir asker için 100 bin dolar ödül koyduğunu öne sürdü. Grup, İsrail hükümetine ve özellikle aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e yönelik açıklamalarında, kabine üyelerinin “sanal ve fiziki takip altında” olduğunu iddia etti.

İsrail’den açıklama yok

Paylaşılan bilgilerin doğruluğuna ilişkin İsrail makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önceki siber faaliyet

İran bağlantılı hacker grubu daha önce de eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Başdanışmanı Tzachi Braverman'ın telefonlarını hacklediğini duyurmuştu.

İstanbul’da bayram tatili nedeniyle trafik düşük seviyede kaldı
Trabzonspor Başkanı Doğan: "Yeni sezonda Trabzonspor’a yakışan başarıları hedefliyoruz"
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
Serenay Sarıkaya uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
“IŞİD bağlantılı 7 kişinin mal varlığının dondurulması kaldırıldı” iddiasına ilişkin açıklama
Dünyanın en büyük Sıfır Atık Forumu İstanbul’da düzenlenecek
