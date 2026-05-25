“IŞİD bağlantılı 7 kişinin mal varlığının dondurulması kaldırıldı” iddiasına ilişkin açıklama

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 7 IŞİD bağlantılı kişinin mal varlığının dondurulması hükmü kaldırıldı” şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

“BM kararları doğrultusunda işlem yapıldı”

Açıklamada, söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik çarpıtılmış içerikler olduğu vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:

“Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili yaptırım komitesinin 21 Mayıs 2026 tarihli listeden çıkarma kararına dayanılarak alınmıştır. Söz konusu kişiler, komite tarafından ‘ölüm’ bilgisi doğrultusunda yaptırım listesinden çıkarılmıştır. Türkiye’nin aldığı karar, uluslararası yükümlülükler ve yürürlükteki mevzuat gereği BMGK kararlarının gecikmeksizin uygulanmasına yöneliktir. Kamuoyunu provoke etmeye dönük çarpıtılmış içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur.”