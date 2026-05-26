Güzelbahçe Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltında

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında, Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B. ile belediye meclis üyesi S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
2 şüpheli yurt dışında
Hakkında gözaltı kararı bulunan belediye meclis üyesi G.G. ile inşaat firması yetkilisi Ş.G’nin yurt dışında olduğu, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Öte yandan jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde belediye binasında arama yaptığı bildirildi.