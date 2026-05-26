26 Mayıs 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
12:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: “Yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye’miz olacaktır”
12:06 CHP’de yeni süreç: Kılıçdaroğlu 1 Haziran’da PM ve YDK’yı topluyor
12:04 93 sosyal medya hesabına erişim engeli
AjansHaber Gündem Güzelbahçe Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltında

Güzelbahçe Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediyesine operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Güzelbahçe Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltında

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B. ile belediye meclis üyesi S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

2 şüpheli yurt dışında

Hakkında gözaltı kararı bulunan belediye meclis üyesi G.G. ile inşaat firması yetkilisi Ş.G’nin yurt dışında olduğu, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde belediye binasında arama yaptığı bildirildi.

Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
#Gündem / 25 Mayıs 2026
Netanyahu: “Lübnan’a yönelik saldırıların şiddeti artırılacak”
Netanyahu: “Lübnan’a yönelik saldırıların şiddeti artırılacak”
#Gündem / 25 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
Serenay Sarıkaya uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi
Serenay Sarıkaya uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi
İran bağlantılı hacker grubu, “Sumud Filosu” saldırısına karışan 69 İsrail askerinin bilgilerini yayımladı
İran bağlantılı hacker grubu, “Sumud Filosu” saldırısına karışan 69 İsrail askerinin bilgilerini yayımladı
Spor
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
Spor
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Yıldırım: “Söz veriyorum rahat olun şampiyon olacağız”
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Yıldırım: “Söz veriyorum rahat olun şampiyon olacağız”
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında firari şüpheli yakalandı
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında firari şüpheli yakalandı
İstanbul’da bayram tatili nedeniyle trafik düşük seviyede kaldı
İstanbul’da bayram tatili nedeniyle trafik düşük seviyede kaldı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.