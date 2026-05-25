Netanyahu: “Lübnan’a yönelik saldırıların şiddeti artırılacak”

Netanyahu, sosyal medya hesabında yayımladığı video mesajında, ateşkese rağmen Lübnan’a düzenledikleri saldırılar ve Hizbullah’ın İHA faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in Hizbullah’la savaş halinde olduğunu savunan Netanyahu, saldırıların süreceğini belirterek, “Gaz pedalından ayağımızı çekmiyoruz. Doğru, bizi insansız hava araçlarıyla hedef alıyorlar. Bunun üzerinde çalışan özel bir ekibimiz var ve bunu da çözeceğiz. Bunun için darbeleri ve şiddetini artırmamızı gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik kabinesinde İHA saldırıları ele alındı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, dün gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısında Hizbullah’ın İHA saldırıları da gündeme geldi.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, Hizbullah’ın her İHA saldırısına karşılık Beyrut’un Dahiye bölgesinde 10 binanın yıkılmasını istediği belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de Smotrich’in teklifine destek verdiği basına yansımıştı.