Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray'ın en büyük gücü birliktelik kültürüdür”

Galatasaray Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama organizasyonu düzenledi.

Kalamış Su Sporları ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kutlama etkinliğine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri ve sporcular katıldı.

“19 Mayıs, geleceği birlikte inşa etme kararlılığının adıdır”

Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, yenilenen Kalamış Tesisleri’nde bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Milletimizin bağımsızlık yolculuğunun ilk adımı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz. 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, umut, cesaret ve geleceğe duyulan inancın sembolü olmuştur. Bu yüzden 19 Mayıs, sadece bir tarih değildir. 19 Mayıs, gençliğe duyulan güvenin, ilerleme iradesinin ve geleceği birlikte inşa etme kararlılığının adıdır. Galatasaray da tarih boyunca tam olarak bu değerlerin temsilcisi, cesur hedeflerin, yenilikçi fikirlerin, ileriye bakma iradesinin doğduğu bir kurum olmuştur. Ali Sami Yen ve arkadaşlarının ortaya koyduğu 'Türk olmayan takımları yenme' hedefi sadece bir sportif hedef değil, öz güvenin, vizyonun ve çağın ötesinde düşünmenin iradesidir. Bugün Galatasaray'ın Avrupa'da elde ettiği başarıların temelinde de bu karakter vardır."

“Yarınların Galatasaray’ını inşa edeceğiz”

Sarı-kırmızılı kulübün üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatan Özbek, sportif başarının yanında tesisleşme, altyapı ve gelecek planlamasının da öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

19 Mayıs'ı çok özel bir gururla kutladıklarını dile getiren Başkan Özbek, şu ifadelerde bulundu:

"Cumhuriyetimizin kurucusunun gençliğe emanet ettiği bu büyük ülkede Galatasaray'ımız da tarihine yakışır bir başarıya imza attı. Üst üste 4, tarihimizdeki 26. şampiyonluğumuzu kazandık. Bu başarı, sahada mücadele eden futbolcularımızın, teknik heyetimizin, kulüp çalışanlarımızın, üyelerimizin ve her şartta takımının yanında duran büyük Galatasaray taraftarının eseridir. Aynı zamanda bu başarı, planlamanın, istikrarın ve geleceğe yatırım yapmanın da sonucudur. Bugün sadece kupalar kazanan değil, büyüyen, tesisleşen, altyapısına yatırım yapan, geleceğini planlayan güçlü bir Galatasaray inşa ediyoruz. Kalamış Tesisleri'miz, hepimizin gurur duyacağı mükemmel bir tesis haline geldi. Bu tesisimizin de işletmesini adamızda olduğu gibi kulübümüz yapacak. Galatasaray Adası, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, Aslantepe Vadisi projemiz, altyapı yatırımlarımız ve amatör branşlarımızdaki büyüme, geleceğe dönük yatırımlarımızın en somut örnekleridir. Kalıcı başarının ancak güçlü temeller üzerinde duracağını biliyoruz. 19 Mayıs'ın bize yüklediği en büyük sorumluluklardan biri de geleceğe yatırım yapmaktır. Bizim en büyük hedefimiz yalnızca bugünün başarıları değil. Yarınların Galatasaray'ını inşa edeceğiz. Kemerburgaz'da yetişecek gençler, akademimizden çıkacak sporcular, Galatasaray kültürü ile büyüyecek nesiller geleceğe bırakmak istediğimiz mirastır."

“Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Galatasaray”

Camiadaki birlik ve beraberliğin kazanılan başarılarda belirleyici rol oynadığını ifade eden Başkan Özbek, "Burada aynı heyecanı paylaşmamız çok kıymetli. Galatasaray'ın en büyük gücü birliktelik ve bir arada durabilme kültürüdür. Bu birlik ve beraberlik sürdükçe Galatasaray daha çok şampiyonluklar yaşayacak, Avrupa'da daha büyük başarılara imza atacak, Cumhuriyetimizin değerlerini de her zaman en güçlü şekilde temsil etmeye devam edecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Galatasaray." dedi.

Kalamış Tesisleri yeniden hizmete açıldı

Galatasaray Kulübünün yenilenen Kalamış Tesisleri, hizmete girdi. Sarı-kırmızılı kulübün sutopu ve yelken şubelerine ev sahipliği yapan Kalamış Su Sporları ve Sosyal Tesisleri, 1960 yılında inşa edildi. Yıllar içinde çeşitli değişiklikler ve eklemeler yapılan tesis, Başkan Dursun Özbek yönetiminde başlatılan tesisleşme hamlesi kapsamında yeniden düzenlendi.

Çalışmaları tamamlanan tesis, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikle kapılarını yeniden açtı.

Yelken şubesine “Gülseven” adlı tekne hediye edildi

Galatasaray Kulübünün 2 numaralı kurucu üyesi ve ilk kalecisi Asım Tevfik Sonumut'un torunu gazeteci tarafından kulübün yelken şubesine tekne hediye edildi.

Beneteau markasının 43 feet, yaklaşık 13 metre uzunluğundaki yelkenli teknesi, düzenlenen törenle kulübe teslim edildi. Teknenin sertifikasını Sonumut, Başkan Dursun Özbek’e takdim ederken, Özbek de Sonumut’a günün anısına teşekkür plaketi verdi.

Tekneye, Güldener Sonumut’un babası İsmail Gülseven Sonumut’un adından esinlenilerek “Gülseven” adı verildi.

Galatasaray’ın kurucu değerlerine ve ailesinin kulüple olan tarihi bağına vurgu yapan Güldener Sonumut, “"O zorlu günlerde Türk olmayan takımlarını yenme hedefini koyan kuruculardan Asım Tevfik Sonumut​​​​​'un torunu olarak buradayım. Ali Sami Yen, Asım Tevfik Sonumut ve Emin Bülent, bu kulübü kurarken sadece bir spor kulübü değil, ahlaklı, azmi ve memleket sevgisini bir potada eriten bir değerler bütünü inşa etti. Büyükbabamdan bizlere miras kalan en büyük ödev, Galatasaray'a her şartta karşılıksız hizmet etmektir. Bugün bu hizmet meşalesini taşırken hayatımın en duygusal ve gururlu anlarından birini yaşıyorum. Kulübümüze hizmet ettiğimiz bu yelkenliye sevgili babam Gülseven'in adını verdik. Sayın Başkanımız Dursun Özbek'e kalbimin en derin yerinden gelen bir teşekkür borçluyum. Bu yelkenliye babamın ismini vererek onun, Karadeniz'in hırçın dalgalarında, Marmara'nın engin sularında ve tüm denizlerde sonsuza dek yaşatılması için bize bu fırsatı verdiniz. Ailemizin adını ve babamın aziz hatırasını denizin sonsuzluğuyla buluşturduğunuz için size minnettarım." diye konuştu.

Şampiyonluk kupası üyelerle buluştu

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de aldığı üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk kupası üyelerle buluştu.

Genç sporcuların ellerinde etkinlik alanına getirilen şampiyonluk kupası, cam kutu içinde sergilendi. Kulüp üyeleri, büyük ilgi gösterdikleri kupayla fotoğraf çekildi.