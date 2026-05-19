AK Parti MKYK toplantısı sona erdi: Ömer Çelik’ten gündeme ilişkin açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasının başında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin mesajlarını paylaştı.

Çelik, gençlere yönelik değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle tüm gençlerin ve kendini genç hissedenlerin 19 Mayıs Bayramı’nı kutluyorum. Hep genç kalın ve hep genç olarak kutlayın bayramınızı. Aynı azimle Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyoruz. Atatürk, bizler için yol gösterici olmaya devam ediyor.”

Terörsüz Türkiye gündemi ve dış politika başlıkları

Toplantıda “Terörsüz Türkiye” sürecinin ele alındığını belirten Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Terörsüz Türkiye gündemi MKYK’mızda tüm boyutları ile alandı. İsrail’in, Sumud Filosuna saldırısını lanetliyoruz. Gazze’de barbarlık devam ediyor. Soykırım şebekesi soykırımı farklı şekillerde uyguluyor. Soykırımı başka metotlarla devam ettiriyorlar.”

Çelik, İran’daki gelişmelere ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“İran’a saldırı bugün bir ateşkes halinde. Önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Kalıcı ateşkese dönüşmesi konusunda desteğimizi tekrarlıyoruz. AB kurumunun raporunda bazı AB üyesi ülkelerinin İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken İsrail’e silah sattığına dair açıklama büyük bir trajediyi insanlığın önüne koymakta. Gazze’de soykırım devam ederken İsrail’e silah satmaya devam etmişler. İsrail’in yapay zeka kullanarak çocukları öldürdüğü apaçık ortadayken bunları yapmışlar.”

15 Temmuz anması ve AB değerlendirmesi

Çelik, 15 Temmuz şehitlerinin de anıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün de 15 Temmuz şehitlerimizi dua ile andık. Cumhurbaşkanımız onların fedakarlıklarını bir kez daha hatırlattı. 15 Temmuz için büyük hazırlıklar yapılacak.”

Avrupa Birliğine ilişkin değerlendirmesinde ise Çelik şunları söyledi:

“AB, Türkiye’yi savunma alanındaki konularda hatırlamamalı. Türkiye’nin AB üyeliği sağlanmış olsa bugünkü bir takım krizlerin önüne geçilebilirdi ama bu fırsatı kaybettiler.”

“Bahçeli’nin açıklamaları” ve Terörsüz Türkiye süreci

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, sürecin devlet politikası olduğunu vurguladı.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye Cumhur İttifakının birleşik olarak inşa ettiği bir süreç. Bahçeli’nin tarihi çağrısı ve cumhurbaşkanımızın talimatları ile devlet politikasına dönüştürmesi sonucunda bu bir devlet politikası olarak devam etmektedir. Çok sayıda yanlış yorumlar çıkabiliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması için Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Bu süreci biz kesintisiz ve güçlü bir irade ile yürütüyoruz. Pek çok çalışma yapıldı.”

Çelik, sürecin Meclis boyutuna ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Komisyonla beraber diğer partilerin de verdiği destekle son derece kapsamlı değerlendirmeler ile bu süreç ele alındı. Yüce Meclisin raporunda ifade edildiği gibi esas amaç terör örgütünün silah bırakması ve feshinin tamamlanmasıdır. Bununla beraber yasal düzenlemeler ve politikalar esastır. Cumhur İttifakı ve diğer partiler imzalarını koydu. Bu çalışmalar kesintisiz şekilde sürüyor. Silah bırakılması çok önemli. Yasal boyutun devreye girmesi herkesin gündeminde. Sürecin başından itibaren sayın cumhurbaşkanımızın talimatları ile süreç devam ettiriliyor.”

Bahçeli’ye ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Devlet Bahçeli’nin sürecin başından itibaren tüm konuşmaları son derece güçlü ve değerli açıklamalardır. Her cümlesini değerli bulup üzerinde çalışarak, değerlendirmeleri kapsamlı yaparak ilerledik. Sayın Bahçeli’nin açıklamaları terörü gündemden çıkarmaya yönelik son derece kıymetli açıklamalar. Açıklamalarını gündemimize alıyor ve değerlendiriyoruz. Son açıklamalarını da ele alarak çalışmalarımızı tekrar değerlendirip yol haritamızı güncelleyerek devam edeceğiz. Bunun ne haksız eleştiriler ile ne siyasi sabotajlar ile engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Siyasi sabotajları, siyasi iftiraları görüyoruz. Bunlara yeri geldiğinde de cevabımızı verdik. Bu meseleyi dar ideolojik ajandalara mahkum etme yaklaşımını da görüyoruz. Meselenin ana hattında kalması için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha çok somut adımlar atılmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor.”

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat güncellemesi

Milli Eğitim Bakanlığının müfredat düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanı’mız değişikliklerle ilgili açıklama yaptı. Son derece doğrudur. Birilerinin coğrafi keşif dediği şey birileri için sömürü getirmiştir. Dikkat edersiniz onların coğrafi keşif dediğine karşı Simon Bolivar’a atıf yaparlar. Bu işgalcilerin bir deyimidir. Bunu kullanmak zorunda değiliz. Doğrusu bu bir sömürü dönemidir. Haçlı seferleri konusunda ise pek çok siyasi İsrail’in Gazze’ye saldırısından sonra Batı’da insan haklarından, anayasal vatandaşlıktan bahsedenler İsrail desteğinin haçlı seferleri olduğundan bahsetti. Bu değişikliğin ne kadar doğru olduğu görülüyor. Sadece tarihsel bakış açısı olarak değil bugünden bakıldığında da doğrudur. Sefer kelimesi pozitif anlam içerir. Haçlı seferi denilince pozitif bir kodlama yaparsınız ve bunun düzeltilmesi son derece kıymetli. Bir meseleye nereden baktığınız esastır. Baktığınız yerde doğru değerler navigasyonu kullanmıyorsanız vardığınız yer de yanlış olur. Bakanlığımızın yaptığı güncelleme son derece doğrudur.”

Kocaeli’deki iddialara yanıt

Çelik, Kocaeli’deki organizasyonlara ilişkin iddialara da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Özel’in açıklaması baştan aşağı yanlış. Bu organizasyonlar AK Parti’nin bir geleneği. Yıllardır yapılan geleneği sürdürülüyor. Arkadaşlarımız gelirken de otobüslerde partinin logoları vardı. İl başkanlıkların önünden bu araçlar kalktı. Partimizin logosunu taşıyan otobüslerle yapılan organizasyon. Oraya gelenler bunu biliyordu. Türkiye’de bunu herkes duymuştur, tek bilmeyen kişi Özgür Özel olabilir. Gençlik şöleni bir AK Parti geleneği olarak cumhurbaşkanımızın katılımı ile gerçekleşti ve görkemli şekilde ortaya koyuldu. Bunlar kötü niyetli yaklaşımlardır. İyi niyetli eleştirileri başımızın üstünde yeri var. AK Parti gençlik kolları dünyanın en büyük gencik hareketlerinden biridir. Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği değerin, önemin neticesi olarak bu politikalar gerçekleştirilmiştir. O şölene katılan tüm arkadaşlarımızın da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı’nı kutluyoruz. Özgür Özel’in bu ilgisi takdire şayandır ama bu değerlendirmeleri yanlış sonuçlar doğurur.”

Avrupa’daki yapay zeka tartışmaları

Yapay zeka alanındaki tartışmalara da değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin attığı adımların ne kadar önemli olduğu görülüyor. Belli yapay zeka programlarının çocuklara dönük istismarları engellemede yetersiz kaldığına dair bilimsel raporların ortada olduğu ifade ediliyor. Bu bütün ülkelerin yakından takip etmeli. Türkiye de bu konuda adımlarını atıyor. Papa’nın da yapay zeka ile ilgili bir belge yayınlayacağına dair haber vardı. Tartışmaları yakından takip ediyoruz.”