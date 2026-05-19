İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesi sürüyor: 74 Türk vatandaşı alıkonuldu

İsrail ordusunun, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleler sürüyor. Müdahalenin ardından İsrail güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının sayısının 74’e yükseldiği bildirildi.

Uluslararası sularda gerçekleştirilen operasyon sonrası filoda bulunan insani yardım gönüllülerine yönelik gözaltı ve alıkoyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri açıklandı.

Yetkililer, sürece ilişkin diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirtirken, vatandaşların durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

Alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri şöyle:

Arif Yılmaz, Erol Büyük, Hüseyin Kılıç, Mehmet Harput, Mehmet Sait İspir, Orhan Kara, Rahim Mercan, Abdulmecid Bağçivan, Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin, Sinan Akılotu, Abdullah Aydın, Ayhan Samuk, Ercan Tokcan, Eyyüp Dağlı, Mehmet Şirin, Bilali Yıldırım, Fatma Zengin, Sibel Dugan, Ferzan Çiftçi, Ahmet Cenk Aslan, Asrın Fahrettin Tok, Emine Şeyma Denli Yalvaç, Erdem Özveren, Ersoy Önen, Hüseyin Talha Yaman, Mehmet Yıldırım, Enver Öztürk, Hakan Kaya, Hüseyin Yılmaz, Ümmügülsüm Durmuş, Bilal Kıtay, Mirac Üstün, Selçuk Arkın, Haşim Şamil Kısa, Ahmet Söylemez, Ömer Onay, Usame Zarif, Abdullah Saydemir, Fatih Genç, Engin Doğan, Ferhat Çalışye, İbrahim Duran, Muhammed Salih Dallı, Muhammet Hamza Karadayı, Niyazi Deniz, Özkan Özer, Recep Köse, Fatih Varol, Feyzullah Keskin, Onur Şafak Hürufuk, Abdulhamit Yağmurcu, Harun Uyar, İbrahim İshak, Tahsin Ünlü, Veysel Genç, Emrullah Demir, Muhammed Ensar Aslan, Mustafa Güzyaka, Mustafa Şimşek, Tunç Yılmaz, Validin Asaf, Yasin Yalçın, Zeynel Abidin Özkan, Abdullah Harun Albayrak, Baki Öncel, Enes Harman, Erdinç Gülay, Murat Topşir, Özkan Dilmeç, Semih Ensar Bahadır, Ayşenur Levent Albayrak, İhsan Yıldız, Mehmet Şevki Bulut ve Ömer Faruk Narlı.

