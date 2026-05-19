İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 595 bin sentetik hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yürüttü.
Çalışmalar sonucunda Ataşehir’de belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 595 bin sentetik ecza hap, 200 bin basıma hazır boş kapsül ile 4 hap basım makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.