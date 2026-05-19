AjansHaber Gündem Bakan Göktaş: “15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz”

Bakan Göktaş: “15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemeler kapsamında bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun ilgili kurumlarla koordineli şekilde süreci yürüttüğünü belirterek, 15 yaş altı çocuklara yönelik yeni yönetmeliğin 6 ay içinde uygulanacağını açıkladı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı değerlendirmelerde, çocukların dijital güvenliğine yönelik yürütülen çalışmaların ülke genelinde kapsamlı bir düzenlemeye dönüştürüleceğini bildirdi.

Sosyal medya düzenlemesi için çalışma grubu kuruldu

Bakan Göktaş, sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla bakanlık bünyesinde yeni bir çalışma grubu oluşturulduğunu ifade etti.

Göktaş, sürecin ilgili kurum ve kuruluşlarla tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulamasındaki esasların belirlenmesine yönelik Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma grubu kurduk ve süreci ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde yürütüyoruz.”

15 yaş altı için yeni düzenleme 6 ay içinde hayata geçirilecek

Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü vurgulayan Göktaş, 15 yaş altı kullanıcılar için özel bir model üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bu çalışma grubunda, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz.”

“Ülkemize özgü bir model geliştirdik”

Dünyadaki benzer uygulamaların da incelendiğini belirten Göktaş, Türkiye’ye özgü bir dijital güvenlik modeli oluşturulduğunu ifade etti.

Göktaş, şunları söyledi:

“Özellikle Avustralya’nın raporunu inceledikten sonra gerekli tüm değerlendirmeleri yaptık ve eksiklikleri tamamlayarak ülkemize özgü bir model geliştirdik.”

Çocuklar için güvenli dijital alan hedefi

Yeni düzenlemenin yalnızca yasal bir çerçeveyle sınırlı kalmayacağını belirten Göktaş, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun içeriklere erişimini güvence altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülükler kapsamında yaş doğrulama sisteminin de devreye alınacağını ifade eden Göktaş, bu sürecin teknik altyapısının da tamamlandığını bildirdi.

Yaş doğrulama sistemi e-Devlet üzerinden kurulacak

Bakan Göktaş, yaş doğrulama mekanizmasının e-Devlet başta olmak üzere farklı doğrulama yöntemleriyle hayata geçirileceğini, sistemin ilgili kurumların koordinasyonuyla oluşturulacağını belirtti.

“Yeni sosyal medya düzenlemesi fiilen yürürlüğe girmiş olacak”

Göktaş, açıklamasında sosyal medya düzenlemesinin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulamasındaki esasların belirlenmesine yönelik Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma grubu kurduk ve süreci ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz bu çalışma grubunda, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız bu yönetmelik tamamlandığında, yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye’de fiilen yürürlüğe girmiş olacak.”

BTK ve Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonu

Yaş doğrulama sistemine ilişkin teknik altyapının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağı bildirildi.

