19 Mayıs 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
13:27 Bahçeli: “Hasretini çektiğimiz o Türk gençliği işte karşımda, dimdik ayakta”
10:25 İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 110 şüpheli gözaltında
23:11 Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
22:27 Üsküdar Belediyesindeki rüşvet soruşturmasında 7 tutuklama
AjansHaber Gündem Bakan Gürlek: “Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı”

Bakan Gürlek: “Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmalarının mali hareketler üzerinden yürütüldüğünü belirterek, operasyonların MASAK raporları doğrultusunda şekillendiğini ve tüm sürecin finansal takip esasına dayandığını bildirdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Bakan Gürlek: “Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda yasa dışı bahis ve bağlantılı suçlara yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyon kapsamında yapılan işlemlerin mali analizlere dayandığını ve sürecin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

“Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı”

Yasa dışı bahis soruşturmalarının teknik ve mali boyutuna dikkat çeken Gürlek, sürecin temel dayanağının Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları olduğunu vurguladı.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.”

“Para hareketleri takibe takıldı”

Operasyonun temelinde yasa dışı finans akışının yer aldığını belirten Gürlek, şüphelilerin para transferleri üzerinden takibe alındığını kaydetti.

Gürlek, illegal bahis sitelerine para gönderme ve aracılık etme iddialarına ilişkin mevcut mevzuata da dikkat çekerek, bu tür faaliyetlerde bulunan kişilerin suç işlediğini ifade etti.

Firari şüphelilere yönelik kırmızı bülten süreci

Yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli sürecin devam ettiğini belirten Gürlek, dijital platformlara yönelik erişim engelleme kararlarının da hızlı şekilde uygulandığını söyledi.

Aralarında eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in de bulunduğu firari isimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı.”

Dijital takip ve mali denetim vurgusu

Bakan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal izleme ve dijital denetim mekanizmalarının kritik rol oynadığını, soruşturmaların tamamen teknik veriler ve mali raporlar üzerinden yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Göktaş: “15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz”
Bakan Göktaş: “15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz”
#Gündem / 19 Mayıs 2026
Yılmaz: “Yasa dışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz”
Yılmaz: “Yasa dışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz”
#Gündem / 19 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ’da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Tekirdağ’da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Spor
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan’dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Fidan’dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor
Bayram tedbirleri kapsamında otobüs seferlerine sıkı denetim
Bayram tedbirleri kapsamında otobüs seferlerine sıkı denetim
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.