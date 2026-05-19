Bakan Gürlek: “Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda yasa dışı bahis ve bağlantılı suçlara yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyon kapsamında yapılan işlemlerin mali analizlere dayandığını ve sürecin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

“Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı”

Yasa dışı bahis soruşturmalarının teknik ve mali boyutuna dikkat çeken Gürlek, sürecin temel dayanağının Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları olduğunu vurguladı.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.”

“Para hareketleri takibe takıldı”

Operasyonun temelinde yasa dışı finans akışının yer aldığını belirten Gürlek, şüphelilerin para transferleri üzerinden takibe alındığını kaydetti.

Gürlek, illegal bahis sitelerine para gönderme ve aracılık etme iddialarına ilişkin mevcut mevzuata da dikkat çekerek, bu tür faaliyetlerde bulunan kişilerin suç işlediğini ifade etti.

Firari şüphelilere yönelik kırmızı bülten süreci

Yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli sürecin devam ettiğini belirten Gürlek, dijital platformlara yönelik erişim engelleme kararlarının da hızlı şekilde uygulandığını söyledi.

Aralarında eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in de bulunduğu firari isimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı.”

Dijital takip ve mali denetim vurgusu

Bakan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal izleme ve dijital denetim mekanizmalarının kritik rol oynadığını, soruşturmaların tamamen teknik veriler ve mali raporlar üzerinden yürütüldüğünü belirtti.