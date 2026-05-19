Yılmaz: “Yasa dışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelede tüm kurumların eş güdüm içerisinde çalıştığını belirterek, devletin bu alandaki mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve güvenlik boyutlarıyla ciddi riskler oluşturduğunu söyledi.

“20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz”

Yasa dışı bahis nedeniyle oluşan ekonomik kaybın tam olarak ölçülmesinin kolay olmadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Yasa dışı bahis, adı üzerinde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatları doğrultusunda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası iş birliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor. MASAK başta olmak üzere ilgili kurumlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Yapay zeka destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntem devreye alındı. Son dönemde yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe katedildiğini sahada da görüyoruz.”

“Bağımlılıkla mücadele kapsamında da çalışmalar sürüyor”

Yasa dışı bahsin küresel ölçekte önemli bir sorun alanı olduğuna işaret eden Yılmaz, devletin koordineli mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Eylem planı kapsamında ilgili kurumların düzenli şekilde bir araya geldiğini kaydeden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Biz de devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Eylem planımız kapsamında ilgili kurumlarımızı düzenli olarak bir araya getiriyor, süreci yakından takip ediyor ve ihtiyaç duyulan ilave tedbirleri devreye alıyoruz. Yasa dışı olsun, yasal olsun bahis ve kumarla sosyal boyutuyla, bağımlılıkla mücadele kapsamında da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir yandan kamu kurumları, diğer yandan sivil toplum olarak önleyici bir yaklaşımı da hayata geçiriyoruz.”

“Sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yasa dışı bahis faaliyetlerinin tamamen kayıt dışı şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, bu yapıların farklı suç alanlarıyla ilişkilendirilebildiğine dikkati çekti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

“Bu yapılar kara para aklama, terörizmin finansmanı ve organize suç gibi birçok farklı risk alanıyla ilişkilendirilebiliyor. Ayrıca, hiçbir denetim ve kural mekanizması bulunmuyor. Yaş sınırı, gelir kontrolü ya da koruyucu herhangi bir çerçeve söz konusu değil. Bu nedenle yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor.”

“Uluslararası iş birliği önemli başlıklardan biri oldu”

Yasa dışı bahis faaliyetlerinin önemli bölümünün dijital ortamlar ve yurt dışı bağlantılı yapılar üzerinden yürütüldüğünü belirten Yılmaz, bazı ülke ve bölgelerin bu süreçlerde merkez olarak kullanılabildiğini ifade etti.

Hazırlanan eylem planında uluslararası iş birliğinin özel bir başlık olarak ele alındığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bu nedenle hazırladığımız eylem planının önemli başlıklarından biri de uluslararası iş birliği oldu. Dışişleri Bakanlığımızı da bu çerçevede görevlendirdik. İlgili ülkelerle temaslarımızı yoğunlaştırıyor, uluslararası düzeyde daha etkili iş birliği mekanizmaları ve hukuki düzenlemeler oluşturulması için çalışmalar yürütüyoruz. Dijital alanda mücadele dinamik bir süreç gerektiriyor. Bir platform kapatıldığında farklı yapılar devreye girebiliyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığımız tarafından da çeşitli yasal düzenlemeler hazırlandı. Bir kısmı yürürlüğe girdi, diğer çalışmalar ise devam ediyor. Tüm kurumlarımızın koordinasyonuyla, yasa dışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”