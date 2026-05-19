Devletin zirvesinden 19 Mayıs mesajları: “Türkiye Yüzyılı”, gençlik ve bağımsızlık vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mesajında 19 Mayıs 1919’un bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan kutlu yürüyüşün ilk adımı olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi’mizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise 19 Mayıs’ın milletin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu tarihi bir başlangıç olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”

“Gençlik varsa gelecek var”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da mesajında gençliğin geleceğin teminatı olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“O günün gençleri İstiklal mücadelesini omuzladı, inancı büyüttü, Cumhuriyet yolunu açtı. Bugünün gençleri sahada, laboratuvarda, sahnede, bağımsız teknolojilerin, göklerdeki istikbalin peşinde. Gençlik varsa gelecek var, o gelecekte Türkiye Yüzyılı var. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun.”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise mesajında, bağımsızlık mücadelesinin bugün de farklı alanlarda sürdüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

“Milletimiz o gün büyük bir inançla istiklal mücadelesi vermiş, bugün ise aynı ruhla savunmadan teknolojiye, üretimden ihracata, ticaretten sanayiye kadar her alanda güçlü ve büyük Türkiye idealine yürümektedir.”

Bolat ayrıca şu değerlendirmede bulundu:

“Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi, Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da canlarını bu vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetidir.”

Milli mücadele kahramanlarına vefa

Milli Savunma Bakanlığı da yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.”

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ise 19 Mayıs ruhunun Türkiye Yüzyılı’nın temeli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“19 Mayıs 1919 tarihi de yalnızca geçmişin bir hatırası değil, aynı zamanda geleceğin teminatıdır. O gün ortaya çıkan irade, Türkiye Yüzyılı’nın da mayasıdır. Bu ruh, bizi her türlü tehdide karşı ayakta tutacak, bizi büyük ve güçlü Türkiye idealine taşıyacaktır.”

Fidan, gençlere hitaben de şu ifadeleri kullandı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlere armağan etmesi, Türkiye’nin yarınları ve geleceğimizin teminatı olan sizlere duyduğu sarsılmaz güvenin ve verdiği değerin en güçlü ifadesidir. Aziz vatanımız size emanettir.”

“Türkiye Yüzyılı vizyonu”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise mesajında şu değerlendirmeyi yaptı:

“19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü bir şekilde yanıyor. Bu asırlık emanetin sorumluluğunu gururla taşıyor, gençlerimizle birlikte geleceği inşa ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 19 Mayıs ruhunun bugün de yaşamaya devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesiyle milletimizin yazdığı kahramanlık destanı bugün bilim ve teknolojide, altyapıda, sağlıkta, kültür ve sanatta, eğitimde, üretimde, savunma sanayinde ve insanlık yararına ortaya koyduğumuz her atılımda en güçlü şekliyle yaşamaya devam etmektedir.”

Yılmaz, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Temel amacımız, Milli Mücadele’yi veren kahramanlarımız gibi, bugün de ortak akıl ve hedefler etrafında kenetlenerek, güçlü bir toplumsal yapıyla ülkemizi ve milletimizi daha aydınlık bir geleceğe taşımaktır.”

“Gençler geleceğin teminatı”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise mesajında gençlerin ülkenin geleceğini şekillendirdiğini belirterek şöyle dedi:

“İnanıyoruz ki, milli birlik ve beraberlik ruhuyla omuz omuza yürüyen bir Türkiye, barış içinde büyüyen, huzur içinde üreten, vatandaşlarına müreffeh bir gelecek bırakan Türkiye’dir. Gençlerimizin her adımında yanlarında olmak, onların enerjisini ve azmini geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur.”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de mesajında şu ifadeleri kullandı:

“19 Mayıs 1919’da Samsun’da tutuşan o mukaddes meşale, bugün Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.”

Enerjide genç vizyon vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise mesajında gençlerin Türkiye’nin enerji vizyonundaki rolüne dikkati çekti:

“Bir milletin geleceği gençlerinin hayalleriyle şekillenir. 19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesi bugün Türkiye’nin enerjisine güç oluyor. Çünkü biliyoruz enerjide güçlü Türkiye’nin en büyük kaynağı, üreten, düşünen, geliştiren gençleridir.”