İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 110 şüpheli gözaltında



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin yasa dışı derneklerde ders düzenlediği, çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiği, örgütle bağlantılı suçlardan cezaevinde bulunan kişiler için para topladığı ve örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, örgütsel propaganda amacıyla kitap ve dergi satışı yaptıkları belirlendi.

İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.