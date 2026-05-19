19 Mayıs 2026 Salı
Beşiktaş Belediyesine "rüşvet" operasyonu: 5 gözaltı

Beşiktaş Belediyesine “rüşvet” operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “rüşvet almak” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin ikametleri ile makam odalarında arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin euroya el konuldu.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

• Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı

• Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş

• Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş

• Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık

• Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer

