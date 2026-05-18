Üsküdar Belediyesindeki rüşvet soruşturmasında 7 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, dosyadaki delil durumu ve suçlamaların niteliğini dikkate alarak 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Belediyedeki ruhsat ve iskan işlemlerine ilişkin başlatılan çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.