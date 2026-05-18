Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 tutuklama

Kendilerini sosyal yardımlaşma görevlisi olarak tanıtıp vatandaşların banka hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 14 Mayıs’ta yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13’ü nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin Osmaniye merkezli İstanbul, Kocaeli, Ankara, Samsun, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, Hatay, Batman ve Ordu’da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin yaklaşık 350 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.