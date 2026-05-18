Bakan Fidan: “İsrail’in korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz”

Toplantının başında Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ortaklığın önemine dikkat çeken Bakan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacmine ilişkin hedefleri paylaştı:

“Almanya Avrupa’daki en büyük, dünyadaki ikinci büyük ticaret ortağımızdır. 52 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkartabileceğimize inanıyoruz. Enerji alanında diyalog ve iş birliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bilhassa yenilenebilir enerji alanında somut projeleri beraber hayata geçirmek istiyoruz.”

Savunma sanayi ve terörle mücadelede ortaklık mesajı

Savunma sanayi alanındaki iş birliğinin stratejik boyutuna işaret eden Fidan, güvenlik başlıklarında müttefiklik ruhuna uygun bir yaklaşım beklendiğini ifade etti:

“Diğer yandan savunma sanayi alanındaki iş birliğimizin çeşitlenmesi ve gelişmesine de ayrı bir önem veriyoruz. Özellikle günümüz şartlarını dikkate aldığınızda. Bu alandaki iş birliğimizin artması ilişkilerimizin stratejik niteliğini daha da pekiştirecektir. Güvenlik alanında müşterilik çabalarımızın bir diğer önemli boyutu da terörle mücadeledir. Terörle mücadele iş birliğimizin müttefiklik ruhuna uygun, net ve sonuç odaklı bir zeminde gelişilmesinin her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz.”

“Türk toplumunun katkıları ilişkileri zenginleştiriyor”

Almanya’da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasındaki bağların güçlenmesinde önemli rol oynadığını belirten Fidan, toplumsal ilişkilerin devletler arası ortaklığı da pekiştirdiğini söyledi:

“Türk toplumunun Almanya’ya katkıları ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da zenginleştirmektedir. Bu vesileyle memleketimizden getirdiğimiz selam ve muhabbetlerimizi kıymetli kardeşlerimize de sizin aracılığınızla iletmek isterim. Türk toplumunun Batı Avrupa’daki güçlü varlığı ortaklığımızın yalnızca devletler düzeyinde değil toplumlar nezdinde de kökleştiğini göstermektedir. Avrupa’daki en büyük, dünyadaki ikinci büyük ticaret ortağımız. 52 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkartabileceğimize inanıyoruz.”

Bölgesel güvenlik ve AB süreci gündemdeydi

Türkiye ile Almanya’nın birçok alanda ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, düzensiz göçten enerji güvenliğine kadar geniş bir iş birliği alanı bulunduğunu söyledi:

“Düzensiz göçle mücadele eden bölgesel güvenliğe, enerji koridorlarından terörle mücadeleye kadar pek çok başlıkta güçlü iş birliği yürütmemiz gerekmekte.”

Fidan, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin beklentilerini de dile getirerek mevcut anlaşmaların güncellenmesi gerektiğini kaydetti:

“Savunmada iş birliği ve AB adaylık sürecini ele aldık. AB adaylık sürecimizin siyasi saiklerden bağımsız değerlendirilmeli. Gümrük Birliği anlaşması güncellenmeli.”

“Savaşın çok ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olacak”

Bölgesel krizlerin çözümü için kapsamlı güvenlik perspektifine ihtiyaç bulunduğunu belirten Fidan, savaşların küresel etkilerine dikkat çekti:

“Kıymetli basın mensupları coğrafyamızdaki krizlerin aşılması kapsamlı bir güvenlik vizyonu ile mümkündür. Savaşın çok ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olacak.”

İsrail’in yardım filosuna müdahalesine tepki

Akdeniz’de yardım gemilerine yönelik müdahaleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, İsrail’in eylemlerini uluslararası hukuk açısından sert sözlerle eleştirdi:

“İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Vatandaşlarımızın serbest bırakılması için gerekli çalışmaları en hızlı şekilde sürdürüyoruz.”

Türkiye’den ABD-İran müzakerelerine destek mesajı

Konuşmasının sonunda ABD ile İran arasındaki nükleer müzakere sürecine değinen Fidan, Türkiye’nin diplomatik çözümden yana tutumunu sürdüreceğini belirtti:

“Şu anda pratikte tehdit oluşturan bir durum yok ama bunun ileride devam ettirilebilmesi için tarafların kendi aralarında bir nükleer müzakereye varmaları gerekiyor. İran tarafının nükleer müzakerelerde gereken şartlara uyum sağlamayı kabul etmekte prensipte bir sorun yaşadığını düşünmüyorum. Yürürlükteki müzakereleri desteklemeye devam edeceğiz.”