22:27 Üsküdar Belediyesindeki rüşvet soruşturmasında 7 tutuklama
19:30 Mersin’de silahlı saldırı: 6 ölü, 8 yaralı
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabine sonrası kapsamlı mesajlar: Muhalefete eleştiri, küresel kriz uyarısı ve “istikrar adası” vurgusu
19:21 A Milli Takım’ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Takım’ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Takım’ın 35 kişilik geniş aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım’da 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında geniş aday kadro açıklandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği 35 kişilik listede kaleci, defans, orta saha ve forvet hattından isimler yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, turnuva öncesi geniş kadrodan nihai listeyi belirleyecek. 48 ülkenin mücadele edeceği Dünya Kupası’nda takımların kesin kadrolarında en fazla 26 futbolcu bulunabilecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, 35 kişilik aday kadrosuna şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihallaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.

Orta saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler.

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı.

Milliler 2002’den sonra yeniden sahnede

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, mart ayında oynanan UEFA play-off maçlarında Romanya ve Kosova’yı mağlup ederek 2002’den sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

Rakipler ABD, Paraguay ve Avustralya

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda yer alacak.
Ay-yıldızlılar, grupta ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milliler ilk maçını Avustralya, ikinci maçını Paraguay, son grup maçını ise ev sahibi ABD ile oynayacak.

Hazırlık maçları programı

Türkiye, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran’da İstanbul’da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
A Milli Takım, 7 Haziran’da ise deplasmanda Venezuela ile hazırlık maçı yapacak.

Kenan Yıldız: “Türkiye’yi seçtim çünkü Türkiye’yi seviyorum”
#Spor / 18 Mayıs 2026
