Milli güreşçiler Ali Aliyev Turnuvası’nı 3 madalyayla tamamladı

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Kaspiysk kentinde düzenlenen turnuvada ay-yıldızlı sporcular 3 final müsabakasına çıktı.
Muhammed Beşir finalde kaybetti
74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Muhammed Beşir, finalde rakibine mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
İbrahim Metehan Yaprak sakatlık nedeniyle finale çıkamadı
79 kiloda mücadele eden İbrahim Metehan Yaprak ise kasık sakatlığı nedeniyle final müsabakasına çıkamayınca turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.
Hakan Büyükçıngıl son puan avantajıyla kaybetti
125 kiloda güreşen Hakan Büyükçıngıl da final müsabakasını 3-3 tamamladı. Büyükçıngıl, son puan avantajıyla rakibine mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.