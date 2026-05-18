Kenan Yıldız: “Türkiye’yi seçtim çünkü Türkiye’yi seviyorum”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayımlanan Ayın Tarihi dergisine konuşan milli futbolcu Kenan Yıldız, Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek "Türkiye için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Kendimi evimde hissediyorum, burası benim ülkem." dedi.

“Hayatımda ailem, dinim ve sonra futbol var”

Saha içindeki performansının yanı sıra kişisel yaşamına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kenan Yıldız, karakteri ve futbola bakışını anlatırken hayatındaki önceliklere dikkati çekti.

Kendisini sakin biri olarak tanımlayan Kenan, "Arkadaşlarımın yanındayken gerçekten aktif ve neşeliyimdir. Hatta onlarla çok eğlendiğim için benim hiperaktif olduğumu söylerler. Futbola gelirsek, bu sporu seviyorum. Hayatımda ailem, dinim ve sonra futbol var diyebilirim. Yani spor ve futbol hayatımdaki en önemli üç şeyin içinde yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

“Ailemin desteği çok fazlaydı”

Futbola Almanya’da evlerinin önünde başladığını dile getiren milli oyuncu, kariyerinin ilk adımlarında ailesinin fedakarlığının belirleyici olduğunu vurguladı. Yıldız, ailesinin kariyerindeki rolüne de dikkati çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Çok küçükken evimizin kapısının önünde oynar, sadece eğlence olsun diye duvara şut çekerdim. Benden beş yaş büyük bir komşum vardı ve bir futbol kulübünde oynuyordu. Antrenörüne beni de bir kez yanında getirmek istediğini söylemiş, ben de öyle gittim. Kulübün adı SV Sallern ve antrenör Detlef Staude, ismini hala hatırlıyorum, çok iyi bir adamdı. Futbola böyle başladım. Ailemin bu süreçte desteği çok fazlaydı. Benim için her şeylerini verdiler, onlar olmasaydı burada olamazdım. Okulda beni desteklediler, babam her gün benimle antrenman yaptı. Antrenmana gitmek, beni her yere, her turnuvaya götürmek için her gün o yolu katettiler. Bu yüzden her şey için onlara teşekkür etmeliyim."

“Türkiye'yi seçtim çünkü Türkiye'yi seviyorum”

A Milli Futbol Takımı formasını giymenin kendisi için taşıdığı anlamı aktaran Kenan Yıldız, milli takım tercihine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’ye duyduğu aidiyeti öne çıkardı.

Milli takım tercihine ilişkin açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, "Henüz söylemedim ama geçmişte ‘Almanya beni istemedi.’ gibi bir durum vardı. Ben Türkiye'yi seçtim çünkü Türkiye'yi seviyorum ve Türk Milli Takımı için oynamak istiyorum. Kendimi evimde hissediyorum, burası benim ülkem." dedi.

“Avusturya maçını asla unutmayacağım”

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki unutamadığı karşılaşmaya da değinen Kenan, Avusturya maçında yaşanan duygunun kendisi için ayrı bir yerde olduğunu belirtti.

Kenan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en çok aklında kalan maç sorusuna, "Tabii ki Avusturya maçı, çünkü inanılmaz bir maçtı. Orada yaptıklarımız, hislerimiz ve çalıştığımız her şey harikaydı. Maçın gidişatı gerçekten inanılmazdı ve bunu asla unutmayacağım. 2024 yılında oynanan özel maçta onlara karşı ağır bir yenilgi almıştık. Futbol her zaman böyledir, rövanşlar olur. Ama bunu pek düşünmedik çünkü o bir özel maçtı, çok şey denemiştik, dersler çıkardık ve dürüst olmak gerekirse güzel bir intikam aldık." yanıtını verdi.

“Juventus bana en iyi sportif seçeneği sundu”

Bayern Münih altyapısından Juventus’a uzanan kariyer yolculuğunu da anlatan Kenan Yıldız, İtalyan ekibini tercih etmesinde sportif planlamanın etkili olduğunu ifade etti.

Yıldız, Juventus’a transferinde yalnızca kulübün adı değil, kendisine çizilen gelişim planı ve sağlanan güven ortamının belirleyici olduğunu kaydetti:

"Bana iyi bir seçenek sunmadılar ve bana inandıklarını hissetmedim. Ben de diğer kulüplerle görüştüm. Juventus bana en iyi sportif seçeneği sundu ki benim için en önemli şey doğru yolu çizmekti. Juventus'ta olduğumdan beri kendimi gerçekten evimde ve güvende hissediyorum. Çevremdeki herkes çok iyi insanlar. Kulüp de sözünde durdu ve şimdiye kadar bana her şeyi sağladı, bu yüzden orada olduğum ve bu yolda ilerlediğim için çok mutluyum. Şu anda sözleşmemi 2030 yılına kadar uzattım. Buradaki taraftardan ve kulübün kültüründen gerçekten keyif alıyorum."

“Bir gün Ballon d'Or'u kazanmak istiyorum”

Kariyer hedeflerine ilişkin de konuşan milli futbolcu, örnek aldığı isimlerden gelecek planlarına kadar hedeflerini açık şekilde ortaya koydu.

Kendisine örnek aldığı futbolculara da değinen Kenan Yıldız, Alessandro Del Piero ve Türkiye'den Hakan Çalhanoğlu'nu beğendiğini aktardı.

Gelecek hedeflerinden bahseden 2005 doğumlu oyuncu, "Mümkün olduğunca çok kupa kazanmak, iyi bir kariyer yapmak ve sağlıklı kalmak, en önemli şey bu. Gerisi zaten gelecektir. Ben sadece kendi işime odaklanıyorum. Herkes bir gün Ballon d'Or'u kazanmak istediğimi biliyor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve inşallah o da olacak. Milli takıma gelirsek, en büyük hayalim Dünya Kupası'nda iyi bir sonuç elde etmek." ifadelerini kullandı.

“Hiç gece hayatım yoktur”

Saha dışındaki yaşamına ilişkin de bilgi veren Kenan Yıldız, boş zamanlarında sporla ilgilendiğini ve sakin bir yaşamı tercih ettiğini söyledi.

Saha dışında boş zamanlarında padel tenis ve golf oynadığını aktaran Kenan, "Arkadaşlarımla sağlıklı bir şekilde vakit geçirmeyi seviyorum. Hiç gece hayatım yoktur, partilere falan da gitmem. Sadece hayatı seviyorum, mutlu bir insanım ve umarım böyle devam eder." dedi.

Genç sporculara tavsiye

Kariyer yolculuğunda yaşadığı tecrübelerden hareketle genç sporculara da seslenen Kenan Yıldız, inanç, aile desteği ve çalışma disiplininin önemine işaret etti.

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Kenan, şunları kaydetti:

"Futbolda her şey her zaman iyi gitmeyebilir. Her zaman olumsuz şeyler olabilir, hepimiz bunu yaşamışızdır. Her zaman pozitif kalın, kendinize inanın. Eğer aileniz yanınızdaysa, her zaman onları dinleyin. Ailenize güvenin, kendi yeteneğinize inanın ve her zaman elinizden gelenin en iyisini yapın, söyleyebileceğim tek şey bu, gerisi de gelecektir."