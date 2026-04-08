Dünya Kupası öncesi Milli Eğitim Bakanlığından marş sürprizi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile iş birliği içinde okullarda milli takım için bir marş yarışması başlatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, milli takım için okullarda milli marş yarışması başlatıldığını belirterek, "Milli takımımızın maçlarında kullanılabilecek bir marşı okullarımızda yazabilir miyiz diye düşündük ve bir yarışma başlattık." ifadelerini kullandı.

Okullar ve potansiyel kadro

Türkiye genelinde 105 güzel sanatlar lisesi bulunduğunu ve bu okullarda yaklaşık 20 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Bakan Tekin, 3 bini aşkın öğretmen kadrosu içinde özellikle müzik alanında geniş bir birikim olduğunu söyledi. Tekin, "Keman, koro, vurmalı çalgılar, kanun, gitar, ud gibi pek çok alanda yetkin öğretmen ve öğrencilerimiz var." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birliği

Projeye ilişkin olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüğünü belirten Bakan Tekin, yarışma sonucunda ortaya çıkacak eserin uygun bulunması halinde milli takım marşı olarak kullanılabileceğini ifade etti. Tekin, "Birinci olan eser birlikte değerlendirilecek ve uygun görülürse kullanılacak." dedi.

Sanatçılar da katılabilecek

Projeye sanatçıların da dahil olabileceğini vurgulayan Bakan Tekin, gönüllü olarak katkı sunmak isteyen müzisyenlerin Güzel Sanatlar Liseleriyle birlikte çalışabileceğini açıkladı. Tekin, "Sanatçılarımız isterlerse öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte bu sürece katılabilir." diye konuştu.

Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
FETÖ üyesi eskibinbaşıMuratKalaçtutuklandı
