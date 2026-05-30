Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sokakların suç unsurlarından arındırılması ve gençlerin korunması amacıyla yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 102 şüpheli tespit edildi.

11 ilde eş zamanlı operasyon

20 Mayıs’ta Van merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyona 850 personel ve 176 ekip katıldı. Operasyonda helikopter, İHA, 2 dron ve narkotik köpeği kullanıldı.

67 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

100 gözaltı, 98 tutuklama

Operasyon kapsamında 100 şüpheli gözaltına alınırken, 98’i “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.

Suç geçmişi ortaya çıktı: 664 kayıt

Emniyet birimlerince yapılan incelemelerde şüphelilerin farklı suçlardan toplam 664 adli kaydının bulunduğu tespit edildi.

En fazla uyuşturucu ve hırsızlık suçları

Kayıtlarda en yüksek oranı 155 “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak” ve 111 “hırsızlık” suçları oluşturdu.

Bunları 88 kasten yaralama, 57 tehdit-hakaret ve diğer suçlar takip etti.

Sokak suçlarıyla mücadele sürüyor

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, operasyonun kentteki güvenlik ve huzur ortamının güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Mutlu, emniyet birimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.