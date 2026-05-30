Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde: “Tertemiz bir kurultay yapacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde konuşan Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin iddialara dikkat çekerek, yaşananların yalnızca bir liderlik yarışı değil, Türkiye’de siyasetin temel ilkeleri açısından bir sınav olduğunu söyledi.

Kurultay sürecinde ortaya atılan iddiaların partinin itibarını zedelediğini savunan Kılıçdaroğlu, “Kurultay sandığını en kısa sürede yeniden üyelerimizin önüne getireceğim.” ifadelerini kullandı.

“Temiz, tertemiz bir kurultay yapılacak”

Parti içi tartışmaların çözüm adresinin yine parti üyeleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru lideri olacaktır.”

Kılıçdaroğlu, CHP’nin koltuk hırsı ya da usulsüzlük tartışmalarına teslim olmayacağını da vurguladı.

“Gerçeği söyleyeceğim ama öfkeyle değil”

Konuşmasında sert ifadeler kullanacağını ancak kişisel hesaplaşma amacı taşımadığını belirten Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi aşağılamadan, hedef göstermeden. Bizim geleneğimizde intikam yoktur, kin yoktur.”

Kurultay sürecine yönelik eleştiriler

Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay sonrasında ortaya çıkan iddiaların “ciddi soru işaretleri” oluşturduğunu belirterek, delegelerin iradesine ilişkin tartışmaların parti demokrasisini zedelediğini ifade etti.

“Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin demokrasisi de sakatlanır.” diyen Kılıçdaroğlu, sürecin yargıya taşınan boyutuna da işaret etti.

Helallik istedi, özeleştiri yaptı

Konuşmasının bir bölümünde parti örgütüne seslenen Kılıçdaroğlu, geçmiş dönemdeki bazı gelişmeler nedeniyle özür diledi:

“Bu mücadeleye sonradan sızan yapıları zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.”

Kılıçdaroğlu ayrıca görev süresi boyunca “Kul hakkı yemedim.” ifadesini kullanarak, tüm kamu görevlerinde dürüstlük ilkesine bağlı kaldığını söyledi.

“CHP baba ocağıdır”

Partinin temel değerlerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, CHP’nin “baba ocağı” olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Baba ocağında rüşvet olur mu, haram para olur mu? Baba ocağı temizliğin, adaletin ve halkın evidir.”

CHP’nin tarihsel misyonuna işaret eden Kılıçdaroğlu, partinin demokrasi, hukuk ve milli bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda yoluna devam edeceğini belirterek konuşmasını tamamladı.