İçişleri Bakanı Çiftçi’den bayram dönüşü trafik güvenliği mesajı

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kurban Bayramı tatili sonrası artan trafik yoğunluğuna ilişkin sosyal medyahesabı üzerinden videolu bir paylaşım yaptı.

“Bayramda yolları denetlemiyoruz, koruyoruz” mesajı

Bakan Çiftçi, paylaşımında trafik uygulamalarının amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz.”

Çiftçi, paylaşımında bayramın toplumsal anlamına ve trafik güvenliğine yönelik çalışmalara da değindi.

“Ceza değil güvenlik odaklı yaklaşım”

Trafik güvenliği politikalarına ilişkin değerlendirmesinde Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır.”

Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin sahadaki çalışmalarına ilişkin mesajlarını da paylaştı.

“Güvenlik güçlerimiz, gece gündüz görev başındadır”

Çiftçi, açıklamasının devamında devletin güvenlik yaklaşımına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması, bir evde bekleyişin gözyaşına dönüşmemesi için tüm güvenlik güçlerimiz, gece gündüz görev başındadır. Devlet, vatandaşına tuzak kuran değil onun canını, yolunu ve yuvasına kavuşma umudunu koruyan güçtür çünkü bizim önceliğimiz ceza değil tedbir, baskı değil güven, korku değil huzur içinde kavuşmadır.”