Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fethin 573’üncü yılı kutlu olsun, mübarek olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’un fethinin, Malazgirt’le başlayan fetihler silsilesinin en parlak halkası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu topraklarda Malazgirt’le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkası olan İstanbul’un fethinin 573’üncü yılında Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih’i, o büyük kumandanın kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Fethin 573’üncü yılı kutlu olsun, mübarek olsun.”