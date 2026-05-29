Bakan Gürlek duyurdu: e-Duruşma uygulaması bölge adliye mahkemelerine taşınıyor

Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerinde dijitalleşme hamlelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Adalet Bakanı Gürlek, e-Duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirten Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacak

Yargı süreçlerinde hız ve erişim kolaylığı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Gürlek, e-Duruşma uygulamasının yeni dönemde daha geniş bir alanda kullanılacağını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yargılama süreçlerinde hız, maliyet tasarrufu ve erişim kolaylığı sağlayan e-Duruşma uygulamamızı ilk derece mahkemelerimizin yanı sıra bölge adliye mahkemelerimizde de hayata geçiriyoruz. Davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililerin de e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan tanıyor, hakimlerimizin bu yönteme resen karar verebilmesinin önünü açıyoruz.”

Bağımlılıkla mücadele kapsamındaki işlemler de sisteme dahil edilecek

Açıklamasında vatandaş odaklı adalet hizmeti anlayışına dikkati çeken Gürlek, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen işlemlerin de e-Duruşma sistemine entegre edileceğini belirtti.

Adalet hizmetlerinin teknoloji destekli şekilde güçlendirildiğini ifade eden Gürlek, değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü:

“Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda belirlenen hastanelerde yürütülen işlemleri de e-Duruşma kapsamına dahil ediyoruz. Bu sayede, vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırıyor, yargılama süreçlerini hızlandırarak daha etkin ve verimli bir işleyiş sağlıyoruz. Hukuk devletinin teknolojik imkanlarla tahkim edilmesi amacıyla adalet hizmetlerini daha hızlı, daha erişilebilir ve daha vatandaş odaklı hale getirme kararlılığımızı sürdürüyoruz.”