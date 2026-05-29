29 Mayıs 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
17:05 Dışişleri Bakanlığı: "Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk sahipli gemide 2 vatandaş hafif yaralandı"
15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fetih vurgusu: “İstanbul’un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız”
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya’da fetih mesajı: “İstanbul bir başka güzel olacak”
AjansHaber Gündem Bakan Gürlek duyurdu: e-Duruşma uygulaması bölge adliye mahkemelerine taşınıyor

Bakan Gürlek duyurdu: e-Duruşma uygulaması bölge adliye mahkemelerine taşınıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-Duruşma sisteminin kapsamının genişletileceğini belirterek, uygulamanın bölge adliye mahkemelerinde de kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Bakan Gürlek duyurdu: e-Duruşma uygulaması bölge adliye mahkemelerine taşınıyor

Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerinde dijitalleşme hamlelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Adalet Bakanı Gürlek, e-Duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirten Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacak

Yargı süreçlerinde hız ve erişim kolaylığı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Gürlek, e-Duruşma uygulamasının yeni dönemde daha geniş bir alanda kullanılacağını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yargılama süreçlerinde hız, maliyet tasarrufu ve erişim kolaylığı sağlayan e-Duruşma uygulamamızı ilk derece mahkemelerimizin yanı sıra bölge adliye mahkemelerimizde de hayata geçiriyoruz. Davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililerin de e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan tanıyor, hakimlerimizin bu yönteme resen karar verebilmesinin önünü açıyoruz.”

Bağımlılıkla mücadele kapsamındaki işlemler de sisteme dahil edilecek

Açıklamasında vatandaş odaklı adalet hizmeti anlayışına dikkati çeken Gürlek, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen işlemlerin de e-Duruşma sistemine entegre edileceğini belirtti.

Adalet hizmetlerinin teknoloji destekli şekilde güçlendirildiğini ifade eden Gürlek, değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü:

“Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda belirlenen hastanelerde yürütülen işlemleri de e-Duruşma kapsamına dahil ediyoruz. Bu sayede, vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırıyor, yargılama süreçlerini hızlandırarak daha etkin ve verimli bir işleyiş sağlıyoruz. Hukuk devletinin teknolojik imkanlarla tahkim edilmesi amacıyla adalet hizmetlerini daha hızlı, daha erişilebilir ve daha vatandaş odaklı hale getirme kararlılığımızı sürdürüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
#Gündem / 29 Mayıs 2026
Haaretz: “BM, İsrail güçlerinin 31 Filistinliye yönelik cinsel şiddet vakasını doğruladı”
Haaretz: “BM, İsrail güçlerinin 31 Filistinliye yönelik cinsel şiddet vakasını doğruladı”
#Gündem / 29 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Gündem
İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü
İstanbul’da kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: Salon savaş alanına döndü
Gündem
Bakanlar'dan Kurban Bayramı'ı mesajı
Bakanlar'dan Kurban Bayramı'ı mesajı
Dışişleri Bakanlığı: "Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk sahipli gemide 2 vatandaş hafif yaralandı"
Dışişleri Bakanlığı: "Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk sahipli gemide 2 vatandaş hafif yaralandı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fetih vurgusu: “İstanbul’un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fetih vurgusu: “İstanbul’un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.