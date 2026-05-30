Bakan Kurum’dan depremzede ailenin bayram mutluluğunu yansıtan paylaşım

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu-Ferhuş Mahallesi’nde inşa ettiği 2 bin 93 konutun depremzedelere teslim edildiği belirtildi.

Yeni yuvalarında yeni bir hayat kurdular

Hak sahiplerine teslim edilen konutlar arasında Uzungündeş ailesinin evi de yer aldı.

Depremlere henüz evliliklerinin üçüncü ayında yakalanan Neslihan ve Ufuk Uzungündeş çifti, yaşadıkları afet nedeniyle evlerini kaybetti. Çift, çocukları 3 aylıkken gerçekleştirilen kura sonucunda yeniden ev sahibi olma hakkı kazandı.

Çadır ve kiralık konutta geçen sürecin ardından yeni evlerine taşınan aile, yaşamlarına burada devam etmeye başladı.

Sosyal medyada duygusal paylaşım

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle deprem sonrası yeniden kurulan hayatlara dikkat çekti.

Paylaşımında ailenin yeni evlerine ilişkin duygularına yer veren Kurum, şu ifadeleri aktardı:

“Bir mucize olur ya hayatında, her şeyi baştan sararsın. Onun gibi oldu bu ev de bize.”