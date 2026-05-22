Deprem bölgesinde yerinde dönüşüme yeni düzenleme: Hazine arazilerinde faizsiz taksit imkanı

Düzenleme kapsamında, yerinde dönüşüm modeliyle inşa edilen yapılarda vatandaşlara sağlanan hibe ve kredi destekleri güvence altına alınırken, Hazine taşınmazları üzerinde gerçekleştirilen konutlar için de yeni ödeme kolaylıkları getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada torba kanun düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Torba kanununda yaptığımız düzenlemelerden biri de deprem bölgesinde yerinde dönüşümle inşa edilen yapılarla ilgili… Yerinde dönüşüm kapsamında inşa edilen yapılarda hibe ve kredi desteklerini güvence altına aldık. Hazine taşınmazlarında yüzde 10 peşin, 5 yıl faizsiz taksit imkanı getirdik. Kamu kaynaklarını korumak amacıyla da cayma ve iade uygulamalarına son verdik. Hayırlı olsun.”

Yeni düzenlemeye göre, hibe ve kredi destekleriyle üzerinde yapılaşma gerçekleştirilen Hazine taşınmazları, rayiç bedelin yarısı üzerinden hak sahiplerine satılabilecek. Ayrıca vatandaşlar, taşınmaz bedelinin yüzde 10’unu peşin ödeyerek kalan kısmı 5 yıl boyunca faizsiz taksitlerle ödeme imkanına sahip olacak.





