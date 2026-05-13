Bakan Kurum, Çin Çevre Bakanı Runqiu ile görüştü

Bakan Kurum, Çin Çevre Bakanı Runqiu ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin temasları kapsamında yürüttüğü diplomatik görüşmelerde iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir çevre politikalarına yönelik iş birliği mesajı verdi.

Bakan Kurum, Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki çevresel iş birliğinin geliştirilmesi ve küresel iklim hedeflerine yönelik ortak adımları değerlendirdi.

COP31 ve küresel iklim vurgusu

Görüşmede COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, iklim eyleminin hızlandırılması ve finansmana erişimin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kurum, Çin’in iklim politikalarındaki uygulamalarına da değinerek iş birliği alanlarının artırılabileceğini ifade etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“COP31 vizyonumuzu paylaşarak, süreci, iklim eyleminin hızlandığı, finansmana erişimin güçlendiği ve somut sonuçların üretildiği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdik. İki ülke arasındaki bağların sürdürülebilir çevre hedeflerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum.”

İkili iş birliğinde sürdürülebilir çevre hedefi

Türkiye ile Çin arasında çevre ve iklim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mesajların öne çıktığı görüşmede, sürdürülebilir çevre politikalarının güçlendirilmesi ve ortak çalışma alanlarının artırılması konusunda mutabakat vurgulandı.

Bakan Kurum, Çinli mevkidaşı Ni Hong ile Pekin'de görüştü
#Gündem / 13 Mayıs 2026
Türkiye'den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
YSK'da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek"
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Dünya düzeninin geleceği İstanbul'da tartışılacak: World Decolonization Forum
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası'nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı
Bakan Tekin: "Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık"
CHP'den AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: "Afyonkarahisar'a hizmet edeceğim"
Türkiye–Belçika Ekonomik Misyonu, ikili ilişkilerde iş birliğini derinleştirdi
