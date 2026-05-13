Bakan Kurum, Çin Çevre Bakanı Runqiu ile görüştü

Bakan Kurum, Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki çevresel iş birliğinin geliştirilmesi ve küresel iklim hedeflerine yönelik ortak adımları değerlendirdi.

COP31 ve küresel iklim vurgusu

Görüşmede COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, iklim eyleminin hızlandırılması ve finansmana erişimin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kurum, Çin’in iklim politikalarındaki uygulamalarına da değinerek iş birliği alanlarının artırılabileceğini ifade etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“COP31 vizyonumuzu paylaşarak, süreci, iklim eyleminin hızlandığı, finansmana erişimin güçlendiği ve somut sonuçların üretildiği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdik. İki ülke arasındaki bağların sürdürülebilir çevre hedeflerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum.”

İkili iş birliğinde sürdürülebilir çevre hedefi

Türkiye ile Çin arasında çevre ve iklim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mesajların öne çıktığı görüşmede, sürdürülebilir çevre politikalarının güçlendirilmesi ve ortak çalışma alanlarının artırılması konusunda mutabakat vurgulandı.