AjansHaber Gündem CHP’den AK Parti’ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: “Afyonkarahisar’a hizmet edeceğim”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için memleketime AK Parti'de hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Burcu Köksal için Afyonkarahisar’da karşılama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Köksal, Afyonkarahisar’a daha güçlü hizmet getirmek, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve taleplere daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attıklarını söyledi.

“Yeni bir döneme adım attık”

Kentte hayata geçirilecek projelere ilişkin mesajlar veren Köksal, başta kentsel dönüşüm olmak üzere altyapıdan ulaşıma, gençlere ve kadınlara yönelik çalışmalara kadar birçok projeyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Köksal, Afyonkarahisar için hizmet vurgusu yaptığı konuşmasında, şu açıklamalarda bulundu:

"Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız. Dün söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için memleketime AK Parti'de hizmet etmeye devam edeceğim. Ben Ankara'dayken bir sözü sıklıkla söyler ve ara sıra paylaşırdım. Herkes beni Ankara'da sanır ama Afyonkarahisar'da bir dam yıkılsa yüreğim parçalanır. İşte ben bu kadar Afyonkarahisar sevdalısıyım. Ve daha önce de söylediğim gibi Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum, bundan sonra da koymaya devam edeceğim. AK Parti'de Afyonkarahisar'ı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim."

Milletvekilleri ve il başkanı da konuştu

Programda daha sonra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan ile AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin konuşma yaptı.

Köksal ve beraberindekiler, törenin ardından belediye binasına geçti.

