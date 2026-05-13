Türkiye–Belçika Ekonomik Misyonu, ikili ilişkilerde iş birliğini derinleştirdi

Türkiye–Belçika Ekonomik Misyonu, ikili ilişkilerde iş birliğini derinleştirdi

Belçika Ekonomik Misyonu’nun Türkiye ziyareti kapsamında enerji, savunma sanayii ve dijital dönüşüm gibi stratejik alanlarda iş birliğini güçlendirecek anlaşmalar imzalandı. Taraflar, ekonomik ilişkilerin yanı sıra siyasi diyaloğun da kurumsallaşmasının önemine dikkat çekti.

KAYNAK:
(AA)
Türkiye ile Belçika, Belçika Ekonomik Misyonu’nun Türkiye ziyareti çerçevesinde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve siyasi diyaloğun daha yapılandırılmış bir zemine taşınması yönünde ortak irade ortaya koydu.

Ekonomik misyon İstanbul ve Ankara’da temaslarda bulundu

Türkiye ve Belçika Dışişleri Bakanlıklarının ortak açıklamasına göre, Belçika Kralı Philippe adına Kraliçe Mathilde başkanlığındaki Belçika Ekonomik Misyonu, 10-14 Mayıs tarihlerinde İstanbul ve Ankara’da bir dizi temas gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kraliçe Mathilde’i İstanbul’da kabul etti. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğe dönük iş birliği imkanları ele alındı.

400’den fazla temsilci stratejik sektörlerde bir araya geldi

Misyon kapsamında Belçika’dan federal ve bölgesel düzeyde yetkililerin yanı sıra şirketler, ticaret odaları ve akademik kuruluşlardan 400’ü aşkın temsilci Türkiye’de temaslarda bulundu.

Enerji, havacılık ve uzay, savunma sanayii, lojistik, dijital dönüşüm, endüstri 4.0, yaşam bilimleri ve ilaç gibi stratejik sektörlerde düzenlenen seminer ve toplantılarla ticaret ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

Anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzalandı

Ziyaret kapsamında mobilite, savunma sanayii iş birliği, sosyal güvenlik ve tarım-gıda ürünleri güvenliği alanlarında ikili anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzalandı.

Söz konusu düzenlemelerin, iki ülke arasında daha güncel ve etkin iş birliği çerçeveleri oluşturmayı ve sektörel etkileşimi artırmayı hedeflediği belirtildi.

“Köklü ortaklık ve NATO müttefikliği” vurgusu

Taraflar, Türkiye ile Belçika’nın NATO müttefiki ve köklü ortaklar olduğuna dikkat çekerek, uluslararası barış ve istikrara yönelik ortak çabaların önemini vurguladı.

Ayrıca, Türkiye’deki Belçika-Türk toplumunun iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal bağlara katkısının altı çizildi.

AB süreci ve Gümrük Birliği mesajı

Açıklamada, 1963 Ankara Anlaşması ve Türkiye-AB Gümrük Birliği çerçevesinin ekonomik ilişkilere katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.

Taraflar, Türkiye–AB ilişkilerinin önemine işaret ederek, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve iş dünyası ile insan hareketliliğinin kolaylaştırılması yönünde yapıcı diyaloğun sürdürülmesine destek verdiklerini ifade etti.

Belçika Ekonomik Misyonu’nun Türkiye ziyareti, ekonomik iş birliğinin yanı sıra siyasi ilişkilerin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması açısından da önemli bir adım olarak değerlendirildi.

