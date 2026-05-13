Bakan Güler, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Francken ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’de temaslarda bulunan Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliği ele alınırken, kurumlar arasında niyet mektubu imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçikalı mevkidaşı Theo Francken’i bakanlıkta düzenlenen törenle karşıladı. Karşılamanın ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra heyetler arası toplantıya geçildi.

Savunma sanayii iş birliği

Görüşmelerde Türkiye ile Belçika arasında savunma ve savunma sanayii alanındaki mevcut iş birliği ve geliştirilmesi muhtemel ortak projeler ele alındı. Taraflar, savunma alanında karşılıklı diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Niyet mektubu imzalandı

Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı arasında niyet mektubu imzalandı. İmza töreninde Bakan Yaşar Güler, Belçikalı mevkidaşı Theo Francken, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Ulusal Silahlanma Direktörü Korgeneral Bernard Phaleg yer aldı.

