AjansHaber Gündem Okul saldırıları sonrası tehdit paylaşımı yapan 36 çocuğa sosyal destek sağlanacak

Sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen suça sürüklenen çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler devreye alınırken, çocukların sosyal hayata yeniden kazandırılması amacıyla psikolojik, eğitim ve danışmanlık destekleri planlandı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen 36 suça sürüklenen çocuğa (SSÇ) sosyal ve psikolojik destek sağlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğindentemsilcilerin katılımıyla okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan suça sürüklenen çocuklara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Koruyucu ve destekleyici tedbirler uygulanacak

Toplantıda, Başsavcılık koordinesinde, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında destekleyici ve koruyucu tedbirler alınmasına yönelik Valilik bünyesindeki İl Koordinasyon Kuruluna bağlı alt kurul kurulmasına karar verildi.

Alınan karar doğrultusunda, hakkında soruşturma yürütülen suça sürüklenen çocuklardan 27’sine danışmanlık tedbiri, 6’sına psikiyatrik sağlık tedbiri, 2’sine eğitim tedbiri, 1’ine de bakım desteği uygulanacak.

Hukuk eğitimi verilmesi planlanıyor

Toplantıda ayrıca, suça sürüklenen çocuklara özellikle hukuk eğitimi verilerek nelerin suç olduğu, işlendiği takdirde karşılaşacakları sonuçların neler olabileceği gibi konularda bilgi sahibi olmalarına yönelik eğitim verilmesi planlandı.

Böylece söz konusu çocukların daha iyi şartlara getirilmesi ve daha iyi bir kazanımla hayatlarına yön vermesinin sağlanması amaçlanıyor.

Soruşturma sürüyor

Öte yandan, 4’ü tutuklu, 26’sı “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan toplam 56 suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Samsun’un Havza ilçesinde sağanak sele neden oldu: 12 kişi yaralandı
Bakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Prévot ile görüştü
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Dünya düzeninin geleceği İstanbul’da tartışılacak: World Decolonization Forum
Türkiye, Okçuluk Dünya Kupası’nın Çin ayağını 6 madalyayla tamamladı
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Bakan Gürlek: “24 milyar liralık kirli çark deşifre edildi”
Türkiye’de yılın ilk 4 ayında 49 ilin ihracatı arttı
