Türkiye’de yılın ilk 4 ayında 49 ilin ihracatı arttı



Türkiye’nin üretim ve dış ticaret performansı yılın ilk dört ayında güçlü seyrini sürdürürken, birçok il ihracatta artış kaydetti. Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, sanayi, otomotiv, enerji ve makine sektörlerindeki hareketlilik, illerin dış satım rakamlarına da yansıdı.

Bakanlık tarafından yayımlanan nisan ayı faaliyet illeri ihracat verilerine göre, ocak-nisan döneminde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 49 ilin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseldi.

İstanbul ilk sıradaki yerini korudu

Nisan ayında en fazla ihracat yapan il, 5 milyar 179 milyon dolarla İstanbul oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artış gösterdi.

İstanbul’u, 3 milyar 512 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 16,3’lük artışla Kocaeli izledi. Üçüncü sırada ise 2 milyar 40 milyon dolarlık ihracat hacmi ve yüzde 8,7’lik yükselişle İzmir yer aldı.

İstanbul’da kıymetli taşlar öne çıktı

İstanbul’un ihracatında en yüksek payı 976 milyon 584 bin dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı aldı. Bu sektörü, 463 milyon 686 bin dolarla kazanlar ve makineler, 455 milyon 894 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları takip etti.

Kocaeli’de ise motorlu kara taşıtları sektörü 1 milyar 329 milyon 409 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Mineral yakıtlar ve yağlar 430 milyon 480 bin dolarla ikinci, elektrikli makine ve cihazlar ise 289 milyon 565 bin dolarla üçüncü sırada bulundu.

İzmir’in ihracatında mineral yakıtlar ve yağlar 366 milyon 28 bin dolarla ilk sırada yer alırken, demir ve çelik sektörü 199 milyon 943 bin dolarla ikinci, kazanlar ve makineler sektörü ise 195 milyon 386 bin dolarla üçüncü oldu.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

İstanbul’un en fazla ihracat yaptığı ülke 567 milyon 891 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bu ülkeyi 330 milyon 669 bin dolarla ABD ve 327 milyon 192 bin dolarla Almanya izledi.

Kocaeli’nin ihracatında Almanya 346 milyon 98 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Almanya’nın ardından İngiltere 305 milyon 440 bin dolarla, İtalya ise 278 milyon 75 bin dolarla sıralandı.

İzmir’in en fazla dış satım yaptığı ülke ise 222 milyon 13 bin dolarla Almanya oldu. Almanya’yı 162 milyon 255 bin dolarla İspanya ve 152 milyon 629 bin dolarla İtalya takip etti.