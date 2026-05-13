Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 25 gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yeni bir operasyon başlattığı öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Operasyonda 14 kişi tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında 30 Nisan’da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne’de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonun devamında 2 zanlı daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 2’si emniyette serbest bırakılırken, 11’i savcılık sorgularının ardından salıverilmişti. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 14’ü tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İlk aşamada ameliyat olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı işlemi uygulanamayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer’in de daha sonra gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenilmişti.

113 milyon liralık kamu zararı iddiası

Soruşturma dosyasında, ANSET tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yer verildi.

Mülkiye başmüfettişi raporları, bilirkişi incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda hazırlanan dosyada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat sağlandığı ve suç gelirlerinin farklı yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararının oluştuğunun tespit edildiği kaydedildi.