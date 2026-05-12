Kallas’tan Avrupa savunma sanayisine eleştiri: “Üretim kapasitesi beklentilerin gerisinde”

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, savunma sanayisindeki üretim yetersizliğinin Avrupa’nın güvenlik kapasitesini olumsuz etkilediğini belirterek, sektörün beklentilerin gerisinde kaldığını ifade etti.

Brüksel’de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kallas, Avrupa’nın mevcut güvenlik ortamında daha hızlı ve koordineli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Savunma sanayisinde finansman artışına rağmen üretim ölçeğinin istenen seviyeye ulaşmadığını kaydeden Kallas, sektörün mevcut güvenlik ihtiyaçlarına yanıt verme hızını yetersiz bulduklarını dile getirdi.

Kallas, “Sektörün beklediğimiz gibi bir ivme kazanmadığını gördük.” açıklamasında bulundu.

Savunma alanındaki eksiklerin yalnızca ekonomik değil, doğrudan stratejik sonuçlar doğurabileceğini belirten Kallas, Avrupa’nın güvenlik mimarisinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Zayıflık göstermek saldırganlığı davet eder”

Rusya’nın uzun vadeli askeri hazırlıklarına işaret eden Kallas, Avrupa’nın caydırıcılık kapasitesini artırmasının kritik önemde olduğunu ifade etti.

Kallas, şu değerlendirmede bulundu:

“Rusya, Batı ile uzun vadeli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in Avrupa savunmasını test edip etmeyeceği bize bağlıdır. Zayıflık göstermek saldırganlığı davet eder.”

Savunma inovasyonunun artık siyasi öncelik olarak ele alınması gerektiğini kaydeden Kallas, Avrupa ülkelerinin ortak üretim ve teknoloji yatırımlarına daha fazla ağırlık vermesi çağrısında bulundu.

Orta Doğu ve deniz güvenliği vurgusu

Kallas, açıklamalarında Orta Doğu’daki gelişmelere ve küresel ticaret yollarının güvenliğine de değindi.

Bölgedeki kırılgan güvenlik ortamına dikkati çeken Kallas, stratejik deniz geçişlerinin önemine vurgu yaparak, Hürmüz çevresindeki durumun yakından takip edildiğini belirtti.

Bölgeyi "savaş ve barış arasında gri bir alan" olarak tanımlayan Kallas, enerji ve ticaret güvenliği açısından deniz yollarının korunmasının uluslararası toplum için kritik önem taşıdığını ifade etti.