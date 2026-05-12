Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: "Toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: "Toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve beraberlerindeki isimlere parti rozetlerini taktı. Köksal, AK Parti kürsüsünde yaptığı ilk konuşmada, “Toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.” dedi.

Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmanın ardından CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve belediye meclis üyelerine parti rozetlerini taktı.

“Afyonkarahisar’a AK Parti saflarında hizmet edeceğim”

Rozeti takılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti kürsüsünde yaptığı ilk konuşmada, yeni süreçte Afyonkarahisar’a hizmet etmek için çalışacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ailenin kutsallığına inanlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketimi ve Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim."

CHP’li meclis üyeleri de AK Parti’ye geçti

Burcu Köksal’la birlikte CHP’li 6 belediye meclis üyesinin de partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı öğrenildi.

AK Parti’ye katılan isimler şöyle:

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Dinar İlçe Belediye Başkanı Veysel Topçu, Afyonkarahisar Belediye Meclis üyeleri Derya Palalı, Şevket Öner, Yasin Bayram Yıldırım, Ömer Elçi ve Bekir Lafçı, Afyonkarahisar Dinar Belediye Meclis üyeleri Ahmet Uğur, Ali Tetik ve Engin Gülbeyaz, Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Halit Özdemir, Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe ile Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan.

