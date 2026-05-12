Bakan Fidan’dan Doha’da İsrail’e sert mesaj: “Bölgenin birinci güvenlik sorunu”

Bakan Fidan, Türkiye ile Katar arasındaki yakın koordinasyonun bölgesel krizlerin çözümünde önemli rol oynadığını vurgularken, İsrail’in politikalarına yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“İsrail yayılmacılığı bölgede istikrarı hedef alıyor”

İsrail’in bölgede izlediği politikanın güvenlik krizlerini derinleştirdiğini belirten Fidan, bölgesel istikrarsızlığın temel nedenine işaret ederek, “İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece istikrar, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor.” dedi.

İsrail’in Gazze ve Suriye’deki tutumunun ağır insani sonuçlar doğurduğunu ifade eden Fidan, mevcut tablonun bölgesel iş birliğini daha da önemli hale getirdiğini belirterek, “İsrail’in Suriye ve Gazze’de takındığı yayılmacı tavır, bir çok insanın hayatına mal oldu. Gazze’deki ateşkes ihlalleri tavan yapmış durumda. Karşı karşıya kaldığımız bu olağan üstü durumluluk, bizi her türlü konuda daha fazla istişare etmeye itiyor. Bölgedeki ilişkilerimiz, bölge ülkelerine örnek teşkil ediyor.” ifadelerini kullandı.

“Gazze konusu hiçbir şekilde geri plana itilmemeli”

Körfez’de yaşanan gelişmelerin Gazze’deki insani dramı gölgelememesi gerektiğine dikkati çeken Fidan, uluslararası kamuoyunun odağını kaybetmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin Gazze konusundaki hassasiyetini yineleyen Fidan, “Karşı karşıya olduğumuz Körfez’deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı için “geçiş güvenliği” vurgusu

Basın toplantısında Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fidan, boğazdaki krizin yalnızca bölgeyi değil küresel ekonomiyi de doğrudan etkilediğini söyledi.

Enerji arz güvenliği ve uluslararası ticaret açısından kritik öneme sahip geçiş hattındaki risklere işaret eden Fidan, “Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması; enerji güvenliğine ve dünya ekonomisine, bölgedeki istikrara büyük bir baskı uygulamakta. Dünya hükümetleri, bu ekonomik baskıyı her türlü şekilde hissetmekte. Dünya kamuoyunun temel arzusu da bir an önce anlaşmaya varılması üzerine. Bizim bu süreçte taraf olduğumuz kısım, Seyrüsefer güvenliğinin bir an önce hayata geçmesi, savaşa geri dönülmemesi ve Hürmüz Boğazı’nın açılması üzerine.” diye konuştu.

Fidan, tarafların çatışmayı sonlandırma yönünde irade ortaya koymasının önemine değinerek, “Her iki taraf da savaşın durmasını, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını istiyor. Boğazın bir silah olarak kullanılmaması fevkalade önemli. Geçiş emniyetinin sağlanması bir daha bu duruma dönülmemesi için çabaları destekliyoruz.” dedi.

Sürecin uzatılmaması gerektiğini kaydeden Fidan, diplomatik çözüm çağrısını yineleyerek, “Bir an önce anlaşmaya varılmalı ve Hürmüz Boğazı açılmalı.” mesajını verdi.

Katar’dan Türkiye ile ortak diplomasi mesajı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Türkiye ile Katar’ın bölgesel krizlerde benzer diplomatik yaklaşım sergilediğini belirtti.

Ankara ile Doha’nın savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde ortak hareket ettiğini dile getiren Al Sani, “Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için Pakistan’ın ara buluculuk çabalarını destekliyor. İsrail, Gazze Şeridi’nde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor ve insani yardımı bir silah olarak kullanıyor.” ifadelerini kullandı.

Al Sani, Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmesinde ise İran’a çağrıda bulunarak, “İran bu (Hürmüz) boğazı, Körfez ülkelerine baskı veya şantaj yapmak için bir silah olarak kullanmamalıdır.” dedi.