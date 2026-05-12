Bakan Fidan’ın Doha temasları sürüyor: Katar Emiri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Katar’daki diplomatik temasları devam ediyor.

Doha ziyareti kapsamında temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi.

Görüşmelerde Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, Katar’daki programı kapsamında dün Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.