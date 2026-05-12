Boğazlarda 4 ayda 15 bin 639 kılavuzluk hizmeti verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kılavuz Kaptanlar Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk boğazlarının küresel deniz taşımacılığındaki stratejik önemine dikkati çekti.

Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının dünya deniz ticaretindeki kritik konumunu koruduğunu belirterek, “Yılın ilk 4 ayında İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki gemi hareketliliği 26 bin 214'e ulaşırken bu gemilere 15 bin 639 kılavuzluk hizmeti verildi.” ifadesini kullandı.

İstanbul Boğazı’nda 7 bin 949 gemiye kılavuzluk hizmeti

Türk boğazlarında verilen kılavuzluk hizmetinin seyir emniyeti açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki geçişlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yılın ilk 4 ayında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan 12 bin 565 geminin yüzde 63,3'ünü oluşturan 7 bin 949'una kılavuzluk hizmeti verdik. Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 13 bin 649 geminin de yüzde 56,3'ü yani 7 bin 690'u kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi."

Boğazları en çok genel kargo gemileri kullandı

Yılın ilk 4 ayında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen gemi türlerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, söz konusu dönemde her iki boğazı da en fazla genel kargo gemilerinin kullandığını bildirdi.

Uraloğlu, yılın 4 ayında İstanbul Boğazı’ndan 4 bin 416, Çanakkale Boğazı’ndan ise 4 bin 77 genel kargo gemisinin geçiş yaptığını belirtti.

Genel kargo gemilerini tankerlerin takip ettiğini aktaran Uraloğlu, “Söz konusu dönemde genel kargo gemilerini, tankerler takip etti. İstanbul Boğazı'ndan 2 bin 961, Çanakkale Boğazı'ndan 3 bin 175 tanker geçti.” ifadelerini kullandı.