GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’nin 64. yıl kuruluş törenine katıldı
16:45 Halkalı-Kapıkule hattında dev adım: Hızlı tren test sürüşleri başladı
15:54 İspanyol yetkiliden HÜRJET imzası sonrası mesaj: “Güvenilir dost Türkiye”
15:43 Dijital biletleme 3 bin ağacın kesilmesini önledi
15:29 HÜRJET Avrupa’ya açıldı: İspanya ile tarihi ihracat anlaşması
15:12 Başkan Saran duyurdu: Fenerbahçe sandığa gidiyor
14:13 AK Parti MYK’da yoğun gündem: Okullarda güvenlikten dijital tehditlere kapsamlı değerlendirme
14:12 İstanbul merkezli organize suç operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
AjansHaber Gündem Dijital biletleme 3 bin ağacın kesilmesini önledi

Dijital biletleme 3 bin ağacın kesilmesini önledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ile yolcu taşımacılığı kapsamında dijitalleşme çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, dijitalleşmenin çağın gereklilikleri doğrultusunda demiryolu taşımacılığında hizmet kalitesini dönüştüren en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

Yayınlama Tarihi:
Dijital biletleme 3 bin ağacın kesilmesini önledi

Bakan Uraloğlu, Yolcu Taşıma Platformu (YTP) ile bilet alma süreçlerini kolaylaştırdıklarını hem de doğanın korunmasına katkı sağladıklarını belirterek, "YTP, biletleme, rezervasyon ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir çatı altında toplayarak; dijital ortamda gerçekleştirilen yılda yaklaşık 24 milyon biletleme işlemi sayesinde 3 bin ağacın kesilmesini önledik." ifadelerini kullandı.

"Sistem ile günde 85 bin biletleme işlemini karşılayabiliyoruz"

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından tamamen Türk mühendislerle geliştirilen platform ile vatandaşların biletlerini web veya mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde alabildiğine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilet kesim işlem süresi gişede 15, mobilde 35 saniyeye kadar düştü. Bulut tabanlı altyapısı sayesinde sistem günde 85 bin biletleme işlemini karşılayabiliyoruz. Mikroservis mimarisi ise yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kaynak kullanarak enerji tasarrufu sağlıyor. YTP, Türkiye Bilişim Derneği’nin 2025 Türkiye Bilişim Ödülleri kapsamında ‘Kamudan Vatandaşa Hizmetler’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü."



2025 Türkiye Bilişim Ödülleri kapsamında ‘Kamudan Vatandaşa Hizmetler’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü." 

"Bilet satışlarımızın yüzde 45’i mobil uygulama, yüzde 24’ü web sitesi üzerinden yapıldı"

Artık trenlerde yolcu kabul işlemlerini QR kod veya kimlik kartı ile saniyeler içinde gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bu sayede yolcu deneyimi önemli ölçüde iyileşti, işlemler daha hızlı ve sorunsuz hale geldi. 2025 yılında toplam bilet satışlarımızın yüzde 45’i mobil uygulama, yüzde 24’ü web sitesi üzerinden yapıldı; yüksek hızlı trenlerde ise bilet satışlarının yaklaşık yüzde 90’ı dijital kanallar aracılığıyla gerçekleşti." bilgisini paylaştı.


 

#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ankara-Sivas YHT 3 yılda 2,3 milyon yolcuya hizmet verdi
#Gündem / 26 Nisan 2026
Uraloğlu: “Türkiye’de net olarak bir jet yakıtı problemi yok”
#Gündem / 22 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
Spor
Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, aslan güldü: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Spor
Fenerbahçe’de Tedesco ve Özek dönemi sona erdi
HÜRJET Avrupa’ya açıldı: İspanya ile tarihi ihracat anlaşması
AK Parti MYK’da yoğun gündem: Okullarda güvenlikten dijital tehditlere kapsamlı değerlendirme
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.