Halkalı-Kapıkule hattında dev adım: Hızlı tren test sürüşleri başladı

Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde; altyapı, üstyapı ve demir yolu bakım teknik elemanları (EST) çalışmaları başarıyla bitirildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından belirlenen güzergah üzerinde gidiş-dönüş istikametinde gerçekleştirilen testler, projenin bitişine dair heyecanı artırdı.

İstanbul-Edirne arası 1,5 saate düşüyor

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Edirne ile İstanbul arasındaki seyahat sürelerinde devrim niteliğinde bir kısalma yaşanacak. Ulaşım konforunu artıracak projede, yolcu trenleri için 4 saat süren seyahat süresinin 1 saat 30 dakikaya düşmesi, yük taşımacılığında ise 8 saat 30 dakikalık sürenin 3 saat 30 dakikaya kadar inmesi planlanıyor.

Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen modern hat sayesinde hem hızlı yolcu ulaşımı hem de yüksek kapasiteli yük taşımacılığı mümkün olacak.

İpek Demir Yolu’nun Avrupa kapısı

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi; Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule-Halkalı etaplarından oluşan büyük ölçekli bir ağın merkezinde yer alıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, tarihi İpek Demir Yolu güzergahının Türkiye’den geçen bölümü Avrupa bağlantısıyla birleşerek küresel lojistik zincirinde kritik bir rol üstlenecek.