Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, aslan güldü: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’ yi 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi:
Rams Park’ta oynanan dev derbinin ilk yarısında heyecan doruktaydı. Maçın 11. dakikasında Guendouzi’nin pasıyla buluşan Cherif, Sanchez’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 13. dakikada atışı kullanan Talisca, topu auta göndererek önemli bir fırsatı değerlendiremedi. 40. dakikada Jakobs’un uzun taç atışında Lemina’nın dokunduğu topu altıpas içerisinde kontrol eden Victor Osimhen, diziyle yaptığı vuruşla Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da baskılı başlayan sarı-kırmızılılar, 60. dakikada Sane’nin pasıyla topla buluşan Yunus Akgün’ün Oosterwolde tarafından düşürülmesiyle bir penaltı daha kazandı. Bu sırada karara itiraz eden ve kalesine geçmeyen kaleci Ederson, 62. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 67. dakikada topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 83. dakikasında ise kaleci Mert Günok’un elinden kaçırdığı topu boş kaleye gönderen Torreira, maçın skorunu 3-0 olarak ilan etti.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin bitimine 3 hafta kala Fenerbahçe’ye 7, yarın sahaya çıkacak Trabzonspor’a ise maç fazlasıyla 9 puan fark atarak puanını 74’e yükseltti. Sarı-lacivertliler ise 67 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek, Fenerbahçe ise Başakşehir’i konuk edecek.

Lucas Torreira'nın golü VAR'a takıldı

Sarı-kırmızılı ekibin 56. dakikada Lucas Torreira'nın ayağından gelen gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

VAR'da yapılan incelemenin ardından pozisyonun ofsayt olduğu tespit edilerek gol geçersiz sayıldı.

Talisca penaltıdan faydalanamadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Galatasaray'a karşı penaltıdan faydalanamadı ve takımını öne geçirme fırsatını kaçırdı.

Talisca, bu sezon Göztepe ve Alanyaspor'a karşı da penaltıdan faydalanamamıştı.

Cimbom şampiyonluk yarışında son düzlüğe önde girdi

Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında son 3 maç öncesi büyük avantaj yakaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 mücadelede 4 puan alması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonluğun düğümü çözülüyor: Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu
Şampiyonluğun düğümü çözülüyor: Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu
#Spor / 26 Nisan 2026
RAMS Park'ta 17. randevu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
RAMS Park'ta 17. randevu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
#Spor / 24 Nisan 2026
Türk futbol tarihinde bir ilk: Bursaspor tüm profesyonel liglerde şampiyon oldu
Türk futbol tarihinde bir ilk: Bursaspor tüm profesyonel liglerde şampiyon oldu
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İzmir’de başladı
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İzmir’de başladı
Rıza Kayaalp’ten tarihi zafer: 13. Avrupa şampiyonluğu
Rıza Kayaalp’ten tarihi zafer: 13. Avrupa şampiyonluğu
Gündem
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Gündem
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
Lider hata yapmadı, farkı açtı: Gençlerbirliği 1- Galatasaray 2
Fenerbahçe, son dakika golüyle liderlik şansını kaçırdı: Fenerbahçe 2-2 Rizespor
Fenerbahçe, son dakika golüyle liderlik şansını kaçırdı: Fenerbahçe 2-2 Rizespor
