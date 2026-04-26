GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
22:53 Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, aslan güldü: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD Başkanı Donald Trump’a geçmiş olsun telefonu
21:39 Diplomasi trafiğinde kritik durak: İran Dışişleri Bakanı Arakçi yeniden İslamabad’da
19:12 Şampiyonluğun düğümü çözülüyor: Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu
19:04 Dr. Öğr. Üyesi Özgür: “Ekran sürelerini mümkün olduğunca kısıtlamalıyız”
17:45 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Lübnan’a saldırı mesajı
16:06 Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: “İstanbul’u, sıfır atık çalışmalarının merkezi olmasını önemsiyoruz”
15:17 Milli Savunma Bakanlığı, Konya ve Erzurum’da gençlerle buluşacak
Diplomasi trafiğinde kritik durak: İran Dışişleri Bakanı Arakçi yeniden İslamabad’da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Maskat temaslarının ardından ikinci kez İslamabad’a geçerek bölgesel konuların ele alınacağı diplomasi turunu sürdürüyor.

Yayınlama Tarihi:
İslamabad ziyaretinin ardından Umman’ın başkenti Maskat’tatemaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, buradaki görüşmelerini tamamlamasının ardından yeniden Pakistan’a döndü. İran basınında yer alan bilgilere göre bu ikinci ziyaret, bölgedeki diplomatik temasların yoğunlaştığına işaret ediyor.

“Nükleer gündem yok” vurgusu

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Arakçi’nin Pakistan’a dönüşünün nükleer müzakerelerle bağlantılı olmadığını duyurdu. Ziyaretin, önceki görüşmelerin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Masada kritik başlıklar var

İslamabad’daki temaslarda, bölgesel çatışmaların sona erdirilmesine yönelik İran’ın sunduğu koşulların ön plana çıkması bekleniyor. Bunun yanı sıra Hürmüz Boğazı’nda hayata geçirilmesi planlanan yeni yasal düzenlemeler de gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Kırmızı çizgiler gündemde

Deniz ablukasının kaldırılması ve savaş tazminatı talebi gibi Tahran yönetiminin “kırmızı çizgi” olarak nitelendirdiği başlıkların da görüşmelerde ele alınması öngörülüyor.

Sıradaki durak Moskova

Pakistan’daki temaslarını bir süre daha sürdürecek olan Arakçi’nin, diplomasi turunun son ayağı kapsamında Moskova’ya geçmesi planlanıyor.

#Spor / 26 Nisan 2026
#Yaşam / 26 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Spor
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.