Diplomasi trafiğinde kritik durak: İran Dışişleri Bakanı Arakçi yeniden İslamabad’da

İslamabad ziyaretinin ardından Umman’ın başkenti Maskat’tatemaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, buradaki görüşmelerini tamamlamasının ardından yeniden Pakistan’a döndü. İran basınında yer alan bilgilere göre bu ikinci ziyaret, bölgedeki diplomatik temasların yoğunlaştığına işaret ediyor.

“Nükleer gündem yok” vurgusu

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Arakçi’nin Pakistan’a dönüşünün nükleer müzakerelerle bağlantılı olmadığını duyurdu. Ziyaretin, önceki görüşmelerin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Masada kritik başlıklar var

İslamabad’daki temaslarda, bölgesel çatışmaların sona erdirilmesine yönelik İran’ın sunduğu koşulların ön plana çıkması bekleniyor. Bunun yanı sıra Hürmüz Boğazı’nda hayata geçirilmesi planlanan yeni yasal düzenlemeler de gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Kırmızı çizgiler gündemde

Deniz ablukasının kaldırılması ve savaş tazminatı talebi gibi Tahran yönetiminin “kırmızı çizgi” olarak nitelendirdiği başlıkların da görüşmelerde ele alınması öngörülüyor.

Sıradaki durak Moskova

Pakistan’daki temaslarını bir süre daha sürdürecek olan Arakçi’nin, diplomasi turunun son ayağı kapsamında Moskova’ya geçmesi planlanıyor.