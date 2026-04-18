15:11 Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
15:09 ABD-İran hattında yeni tur: Gözler İslamabad’daki kritik görüşmede
14:11 İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatipzade: “Savaş çıkarsa çok sert karşılık vereceğiz”
13:08 Bakan Kurum: "Her ülkenin kendi kendine yeten bir anlayış ile büyümesini istiyoruz”
12:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyeti ile görüştü
11:46 İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu
10:35 Ataşehir Belediyesine rüşvet ve örgüt soruşturması: 18 gözaltı, 45 adrese operasyon
10:31 Trump’tan İran ve Lübnan mesajı: “Anlaşamazsak farklı yollar deneriz”
ABD-İran hattında yeni tur: Gözler İslamabad’daki kritik görüşmede

ABD ile İran arasında ateşkes sonrası başlayan müzakerelerde ikinci tur için geri sayım başladı. Tarafların “büyük olasılıkla pazartesi günü” İslamabad’da yeniden masaya oturması beklenirken, anlaşma ihtimali liderler düzeyinde katılımı da gündeme taşıdı.

Pakistan hükümet kaynakları, küresel gündemin odağındaki ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiğinde yeni bir safhaya geçildiğini açıkladı. Açıklamaya göre, iki ülkenin heyetlerinin ikinci tur müzakereler kapsamında “büyük olasılıkla pazartesi günü” İslamabad’da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

İslamabad yönetimi, kritik görüşmelere ev sahipliği yapmak için hazırlıklarını sürdürdüğünü duyurdu. Yetkililer, teknik heyetlerin ikinci tur temaslar çerçevesinde “büyük olasılıkla pazartesi günü” başkentte buluşabileceğini ifade etti.

Sürecin yakından izlenmesi amacıyla medya mensuplarına yönelik lojistik planlamaların da başlatıldığı belirtilirken, bir hükümet kaynağı, taslak bir mutabakata varılması halinde görüşmelere liderler düzeyinde katılımın da gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Trump’tan İslamabad sinyali

Müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın sağlanması durumunda imza töreni için bizzat İslamabad’a gidebileceğinin sinyalini verdi. Trump, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan harika bir ülke. Anlaşma İslamabad'da imzalanırsa gidebilirim.”

İlk turda olumlu sonuç çıkmamıştı

Bölgedeki savaşın ardından 8 Nisan’da ilan edilen ateşkesle birlikte başlatılan müzakerelerin ilk turu herhangi bir sonuç vermemişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İslamabad’da gerçekleştirilen doğrudan temasların “bir anlaşmaya varılamadan” tamamlandığını duyurmuştu. İran kanadı ise sürecin tıkanmasında ABD’nin aşırı taleplerinin etkili olduğunu öne sürmüştü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatipzade: “Savaş çıkarsa çok sert karşılık vereceğiz”
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatipzade: “Savaş çıkarsa çok sert karşılık vereceğiz”
#Gündem / 18 Nisan 2026
Bakan Kurum: "Her ülkenin kendi kendine yeten bir anlayış ile büyümesini istiyoruz”
Bakan Kurum: "Her ülkenin kendi kendine yeten bir anlayış ile büyümesini istiyoruz”
#Gündem / 18 Nisan 2026
Pakistan’daki İran-ABD görüşmeleri anlaşma olmadan sona erdi
Pakistan’daki İran-ABD görüşmeleri anlaşma olmadan sona erdi
ABD Başkanı Trump: “İran’ın yerleştirdiği mayınları imha etmeye başlayacağız”
ABD Başkanı Trump: “İran’ın yerleştirdiği mayınları imha etmeye başlayacağız”
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu
Gündem
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Gündem
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
ABD ve İran arasında uzlaşma: 15 günlük karşılıklı ateşkes ilan edildi
ABD ve İran arasında uzlaşma: 15 günlük karşılıklı ateşkes ilan edildi
ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden öğrenciler Tahran’da anıldı
ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden öğrenciler Tahran’da anıldı
