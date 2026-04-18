ABD-İran hattında yeni tur: Gözler İslamabad’daki kritik görüşmede



Pakistan hükümet kaynakları, küresel gündemin odağındaki ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiğinde yeni bir safhaya geçildiğini açıkladı. Açıklamaya göre, iki ülkenin heyetlerinin ikinci tur müzakereler kapsamında “büyük olasılıkla pazartesi günü” İslamabad’da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

İslamabad yönetimi, kritik görüşmelere ev sahipliği yapmak için hazırlıklarını sürdürdüğünü duyurdu. Yetkililer, teknik heyetlerin ikinci tur temaslar çerçevesinde “büyük olasılıkla pazartesi günü” başkentte buluşabileceğini ifade etti.

Sürecin yakından izlenmesi amacıyla medya mensuplarına yönelik lojistik planlamaların da başlatıldığı belirtilirken, bir hükümet kaynağı, taslak bir mutabakata varılması halinde görüşmelere liderler düzeyinde katılımın da gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Trump’tan İslamabad sinyali

Müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın sağlanması durumunda imza töreni için bizzat İslamabad’a gidebileceğinin sinyalini verdi. Trump, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan harika bir ülke. Anlaşma İslamabad'da imzalanırsa gidebilirim.”

İlk turda olumlu sonuç çıkmamıştı

Bölgedeki savaşın ardından 8 Nisan’da ilan edilen ateşkesle birlikte başlatılan müzakerelerin ilk turu herhangi bir sonuç vermemişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İslamabad’da gerçekleştirilen doğrudan temasların “bir anlaşmaya varılamadan” tamamlandığını duyurmuştu. İran kanadı ise sürecin tıkanmasında ABD’nin aşırı taleplerinin etkili olduğunu öne sürmüştü.