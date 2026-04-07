ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden öğrenciler Tahran’da anıldı

İran’ın başkenti Tahran’da, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden öğrenciler için anma töreni düzenlendi. 28 Şubat’ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde gerçekleşen saldırılarda yaşamını yitiren öğrenciler, başkentte duygusal bir programla anıldı.

Tahran’daki Hicab Caddesi’nde kurulan anma stantlarına, Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu öğrencilerinin fotoğrafları yerleştirildi. Törene katılan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan kalabalık, ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Program kapsamında çocuklar sahneye çıkarak şiir ve mersiyeler okurken, Kur’an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Anma etkinliği boyunca duygusal anlar yaşanırken, hayatını kaybeden öğrenciler için dualar edildi.



