20 Mayıs 2026 Çarşamba
Tokat'taki Almus Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Tokat’taki Almus Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Tokat’ta tarımsal sulama ve elektrik üretiminde kullanılan Almus Baraj Gölü, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlarla tam doluluk seviyesine ulaştı.

Tokat’taki Almus Baraj Gölü’nün doluluk oranı, kış ve ilkbahar döneminde etkili olan yağışların ardından yüzde 100’e yükseldi.

Tarımsal sulama ve elektrik üretimi amacıyla kullanılan baraj gölünde, geçen yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan adacık yeniden su altında kaldı.

Özellikle kış aylarında etkili olan yağışlar, göldeki su seviyesinde önemli artış sağladı. Barajda ocak ayı başında yüzde 38 seviyesinde olan doluluk oranı, ilkbaharla birlikte artarak bugün itibarıyla yüzde 100’e ulaştı.

Öte yandan, en son 1993 yılının mayıs ayında dolu savaktan su bırakılan Almus Baraj Gölü’nde yeniden su tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor.


 

